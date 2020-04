Κοινωνία

Ιερά Σύνοδος: Αδιαπραγμάτευτη η Θεία Κοινωνία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος αποδέχεται την απόφαση της Πολιτείας για πλήρη επιστροφή υπό όρους των πιστών στους Ιερούς Ναούς.

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος «υποδέχεται με ελπίδα το διάγγελμα του πρωθυπουργού τον οποίον συγχαίρει για τις ευχαριστίες τις οποίες εξέφρασε δημοσίως προς την Εκκλησία της Ελλάδος και σύμπαντα τον Ιερό Κλήρο και τον ευσεβή Λαό Αυτής, αναγνωρίζοντας έτσι την συμβολή του στην αντιμετώπιση της πανδημίας», τονίζεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας της.

Επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι η Εκκλησία επεξεργάζεται ήδη προτάσεις, οι οποίες προέρχονται από τα συμπεράσματα της Επιστημονικής Επιτροπής, τις οποίες θα αποσαφηνίσει κατά τη συνεδρίαση της 12ης Μαΐου και θα τις καταθέσει στην Πολιτεία, προκειμένου να ισχύσουν από την Κυριακή 17η Μαΐου, όταν οι πιστοί θα επανέλθουν υπό όρους στην κοινή λατρεία στις εκκλησίες. «Στην Ορθοδοξία δεν υπέχει ατομική λατρεία. Διότι η λατρεία ανήκει στον Άγιο Τριαδικό Θεό. Στην Παναγία και τους Αγίους υπάρχει σεβασμός και τιμή, όχι λατρεία. Η Αγία Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Μπορεί το κεφάλι να πει ότι δεν χρειάζεται το σώμα; Είμαστε όλοι μαζί. Η ενότητα εκφράζεται στη λατρεία της Εκκλησίας και βιώνεται με το αποτέλεσμά της. Γι' αυτό έχουμε τα θαύματα. Την πίστη μας», υπογράμμισε, επ' αυτού του θέματος, ο εκπρόσωπος Τύπου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου μητροπολίτης Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου Στέφανος, μετά τη λήξη της συνεδρίας.

Επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, στο ανακοινωθέν, η ομόφωνη απόφαση της ΔΙΣ για μη σύγκληση της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, αφού ήδη η κυβέρνηση έχει αποδεχθεί το αίτημα για άνοιγμα των ναών, ενώ δεν παραλείπει να αναφερθεί ξανά στο ζήτημα της Θείας Κοινωνίας το οποίο χαρακτηρίζει «αδιαπραγμάτευτο».

«Ας αποδείξει κάποιος ότι μεταδίδεται μέσω της μετάληψης. Αλλά αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Έχουμε περιπτώσεις κληρικών που κατέλυαν τη Θεία Κοινωνία και δεν υπέστησαν τίποτε. Ακόμη και σε οποιαδήποτε πανδημία», τόνισε σχετικά ο μητροπολίτης Φιλίππων.

Μεταξύ άλλων, η ΔΙΣ αποφάσισε να άρει το εμπάργκο στους αρχιερείς που ήθελαν να τοποθετηθούν δημοσίως, προτρέποντάς τους, όμως, όταν επιθυμούν να αποταθούν προς Δημόσιες Αρχές να το πράττουν «κατά την εκκλησιαστική τάξη και δεοντολογία, μέσω της Ιεράς Συνόδου».

Τέλος, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος σε σχόλιό της για την κριτική εναντίον των αποφάσεών της «από ορισμένους αδελφούς χριστιανούς, Κληρικούς και λαϊκούς, όσο και από εκπροσώπους Μέσων Ενημερώσεως, ακόμη και Κοινοβουλευτικών Κομμάτων, οι οποίοι, είτε από άγνοια είτε από κακή πληροφόρηση ή παρεξήγηση, χρησιμοποίησαν τον προσφιλή και εύκολο τρόπο της συκοφαντίας, της μυθοπλασίας και των ύβρεων» τους καλεί να αποκαταστήσουν την αλήθεια.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στη μεγάλη αίθουσα της Ιεραρχίας, με αυστηρά μέτρα υγιεινής και τις προβλεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας.