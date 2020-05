Πολιτική

Τσίπρας για Πρωτομαγιά: ανάγκη για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τον Δήμο Περάματος επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς.

Πρωτομαγιά με επίσκεψη στο Δήμο Περάματος για τον Αλέξη Τσίπρα ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του δήμου Περάματος, όπου είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο, τον Πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και εργαζόμενους της βάρδιας στο τμήμα καθαριότητας.

Τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ υποδέχθηκαν ο δήμαρχος Περάματος βουλευτές του κόμματος και εργαζόμενοι τηρώντας όλοι αυστηρά το πρωτόκολλο για τον κορωνοϊό.

"Πρέπει να αξιοποιήσουμε την κρίση ως ευκαιρία για να συνειδητοποιήσουμε την ανάγκη για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο με δύο βασικούς άξονες:

Πρώτον, η ανάδειξη του δημόσιου χώρου και η στήριξη των δημόσιων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των αναγκών όλων μας και το δεύτερο που πρέπει να έχει είναι η ενίσχυση της εργασίας και η στήριξη των εργαζομένων" δήλωσε κατά την επίσκεψή του, ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με το avgi.gr