Κοινωνία

Κορονοϊός: πώς θα δοκιμάζουμε ρούχα στα καταστήματα

Στα νέα δεδομένα προετοιμάζονται να προσαρμοστούν οι ιδιοκτήτες καταστημάτων που πρόκειται να ανοίξουν τις επιχειρήσεις τους από τις 11 Μαΐου. Ειδικότερα όσοι διαθέτουν καταστήματα με ρούχα έρχονται αντιμέτωποι με μια πρωτόγνωρη νέα πραγματικότητα στην οποία καλούνται να ανταποκριθούν.

Ο Σταύρος Παπαγεωργίου διαθέτει οικογενειακή επιχείρηση με ρούχα στην Ομόνοια από το 1980. ‘Όπως αναφέρει στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, έχουν προμηθευτεί ήδη με μάσκες, γάντια και αντισηπτικά, ενώ θα δέχονται τόσους πελάτες όσους έχουν καθοριστεί με βάση τα τετραγωνικά του μαγαζιού. Παράλληλα ο κ. Παπαγεωργίου έχει αγοράσει ήδη μια ειδική συσκευή που ψεκάζει με ατμό τα ρούχα ώστε να απολυμαίνονται τα ρούχα, αλλά και όπου έχει ακουμπήσει ο πελάτης, ενώ στο ταμείο υπάρχει ήδη διαχωριστικό ώστε να υπάρχει απόσταση με τον πελάτη. «Κάθε μία ώρα οι κοινόχρηστοι χώροι, δηλαδή τα δοκιμαστήρια, θα καθαρίζονται με ό,τι πρέπει και μπαίνοντας στο μαγαζί θα έχουμε για όποιον δεν έχει μάσκα και γάντια. Ακόμη θα υπάρχουν αντισηπτικά σε δύο-τρία σημεία μέσα στο κατάστημα», σημειώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Όπως εξηγεί, αν για παράδειγμα, ένας πελάτης θέλει να δοκιμάσει μία μπλούζα, θα την δείχνει στον εργαζόμενο που τον εξυπηρετεί, θα του την αφήνει σε ένα σημείο και ο πελάτης θα την δοκιμάζει. Σύμφωνα με τον κ. Παπαγεωργίου είναι απαραίτητο να γίνονται πολύ συχνές αλλαγές στα γάντια ώστε να προστατευθούν όλοι, πελάτες, εργαζόμενοι. «Θέλουμε να διαθέσουμε ένα περιβάλλον προστασίας για να νιώσει όμορφα ο πελάτης και να έρθει να μας επισκεφθεί», τονίζει ο κ. Παπαγεωργίου.

Ετοιμοπόλεμη φαίνεται να είναι και η Λίζι Πιστολά, ιδιοκτήτρια καταστήματος ρούχων στην Νέα Ιωνία. Η κ. Πιστολά πριν κλείσει το κατάστημά της διέθετε ήδη αντισηπτικό, καλώντας όποιον πελάτη έμπαινε στο μαγαζί να απολυμάνει τα χέρια του. Πλέον οι μάσκες θα είναι υποχρεωτικές και για τους εργαζόμενους αλλά και για τους πελάτες. Συγκεκριμένα, όπως λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, όποιος πελάτης δεν έχει τη δική του μάσκα αλλά θέλει να επισκεφθεί το κατάστημα θα του χορηγείται μάσκα από το μαγαζί. Παράλληλα, στο ταμείο έχει τοποθετηθεί πλέξιγκλας ώστε να υπάρχει απόσταση από τους πελάτες ενώ η κ. Πιστολά έχει αγοράσει μία βούρτσα ατμού ώστε να καθαρίζονται τα ρούχα προτού αλλά και αφότου δοκιμαστούν από τους πελάτες. «Αν κάποιος θέλει να δοκιμάζει ένα ρούχο θα του το αφήνουμε εμείς στο δοκιμαστήριο και θα το δοκιμάζει, κι έπειτα αν δεν θέλει να το αγοράσει θα το αφήνει σε ένα σημείο και θα το περνάμε εμείς με τη βούρτσα ατμού ώστε να απολυμαίνεται για να το κρεμάσουμε πάλι», επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ενώ συμπληρώνει ότι τα γάντια θα αλλάζουν συχνά, μετά την εξυπηρέτηση ενός πελάτη. «Δεν είχε φανταστεί κανείς αυτό ότι θα μπορούσε να συμβεί αλλά νομίζω αν προσέχουμε όλοι θα πάει καλά», αναφέρει η κ. Πιστολά.

Οδηγίες και συμβουλές για την είσοδο σε καταστήματα με ρούχα από την πρόεδρο της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη

Να φοράμε μάσκα και να τηρούμε τις αποστάσεις μέσα στα καταστήματα συμβουλεύει η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη. Συγκεκριμένα, με την είσοδό μας στο κατάστημα:

Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τις αποστάσεις

Πρέπει να φοράμε μάσκα κι εμείς και οι εργαζόμενοι που μας εξυπηρετούν

Προτιμάμε, γνωρίζοντας τα νούμερά μας, να αγοράσουμε ρούχα χωρίς να τα δοκιμάσουμε.

Θα πρέπει το κάθε μαγαζί να διαθέτει ειδικά συστήματα απολύμανσης για τα ρούχα μπροστά μας.

Αποφεύγουμε την είσοδο στα δοκιμαστήρια, καθώς είναι πολύ μικροί χώροι, ωστόσο, αν πρέπει να μπούμε τότε προσπαθούμε να μην ερχόμαστε σε επαφή με τις επιφάνειες που υπάρχουν.

Δεν ακουμπάμε τίποτα, παίρνουμε το ρούχο και το φοράμε και αν είναι δυνατόν και πάνω από τα ρούχα μας.

Δεν αφήνουμε τους εργαζόμενους να μπουν στα δοκιμαστήρια όταν είμαστε μέσα, μας κρεμάνε ή ακουμπούν το ρούχο σε ένα σημείο και από εκεί το παίρνουμε εμείς και το δοκιμάζουμε.

Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Σταύρος Καφούνης

Με απόλυτο σεβασμό προς τις οδηγίες των ειδικών επιστημόνων, πρόκειται να λειτουργήσουν τα καταστήματα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Σταύρο Καφούνη. «Σεβόμαστε τις οδηγίες των ειδικών επιστημόνων και τις τηρούμε απόλυτα είμαστε προετοιμασμένοι και ως επιχειρηματίες αλλά και ο εμπορικός σύλλογος Αθηνών με χιλιάδες μάσκες και αντισηπτικά που θα διαθέσει δωρεάν στο προσωπικό του, όλα τα καταστήματα θα είναι πλήρως εφοδιασμένα με αντισηπτικά και απολυμάνσεις στους χώρους ανάλογα με το αντικείμενο», αναφέρει χαρακτηριστικά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Καφούνης, ενώ προσθέτει ότι « είναι περισσότερο από ποτέ επιτακτική η ανάγκη για αποδοχή των μέτρων που είχαμε ζητήσει από τον πρωθυπουργό το προηγούμενο Σάββατο». «Με ικανοποίησή μας ακούσαμε ότι κάποιες από τις προτάσεις μας γίνονται δεκτές αναμένουμε τις λεπτομέρειες των υπολοίπων υπουργών», καταλήγει ο κ. Καφούνης.