Κατώτατος μισθός: καμία αύξηση το 2020

Αναστέλλεται η απόφαση για τον κατώτατο μισθό βάσει της νέας ΠΝΠ. Τι ισχύει για την οριστική ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας και τι για την προσωρινή.

Ανατροπές για τον κατώτατο μισθό φέρνει η νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε, καθώς η κυβέρνηση αποφάσισε να μεταθέσει κατά 6 μήνες την όλη διαδικασία. Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο του 2021 και όχι τον ερχόμενο Ιούνιο θα αποφασίσει η κυβέρνηση για το νέο ύψος του εθνικού κατώτατου μισθού.

Στην ΠΝΠ προβλέπεται πως επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που πλήττονται σημαντικά και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19, μπορούν να παρατείνουν την αναστολή μέχρι του 60% των συμβάσεων που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα 30 ημερών και πάντως όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2020.

Επίσης, στην ΠΝΠ αναφέρεται πως επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19, δύνανται να προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τουλάχιστον για το 40% των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή και εφόσον η αναστολή έχει διατηρηθεί κατ’ ελάχιστο για 15 ημέρες. Εξάλλου, οι επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων είχε ανασταλεί η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής ή ήταν πληττόμενες σημαντικά, βάσει των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, προσαρμόζουν το ωράριο εργασίας των εργαζομένων τους με το ωράριο λειτουργίας τους.

Αναλυτικά η ΠΝΠ προβλέπει τα ακόλουθα 9 μέτρα:

1. Εκκίνηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου κατά το έτος 2020

Η αποστολή έγγραφης πρόσκλησης από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης, λαμβάνει χώρα εντός του τελευταίου δεκαημέρου του μηνός Σεπτεμβρίου. Η σύνταξη και υποβολή της έκθεσης της λαμβάνουν χώρα το αργότερο έως την 31η Οκτωβρίου. Η διαβίβαση του υπομνήματος και της τεκμηρίωσης κάθε διαβουλευόμενου από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης προς τους λοιπούς εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, με πρόσκληση για προφορική διαβούλευση, λαμβάνει χώρα το αργότερο έως την 15η Νοεμβρίου.

Η διαβίβαση όλων των υπομνημάτων και της τεκμηρίωσης των διαβουλευομένων, καθώς και της έκθεσης των εξειδικευμένων επιστημονικών, ερευνητικών φορέων στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) προς σύνταξη Σχεδίου Πορίσματος Διαβούλευσης λαμβάνει χώρα το αργότερο έως την 30ή Νοεμβρίου.

Το Σχέδιο του Πορίσματος Διαβούλευσης ολοκληρώνεται, το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου. Η εισήγηση, από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο Υπουργικό Συμβούλιο, του κατώτατου μισθού υπαλλήλων και του κατώτατου ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών λαμβάνει χώρα εντός του τελευταίου δεκαπενθημέρου του μηνός Ιανουαρίου 2021.

2. Παράταση αναστολής συμβάσεων εργασίας

Επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που πλήττονται σημαντικά και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, κατ’εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19, δύνανται να παρατείνουν την αναστολή μέχρι του 60% των συμβάσεων που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα 30 ημερών και πάντως όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2020.

Σε περίπτωση υπέρβασης του παραπάνω ποσοστού, ο εργοδότης καταβάλλει ο ίδιος τις αποδοχές των εργαζομένων που υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου. Για τις επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για τις οποίες συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής κατά τον μήνα Μάιο 2020, παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται η ανωτέρω αναστολή λειτουργίας. Οι εργαζόμενοι, των οποίων παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας, είναι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης κατ’ αναλογία των ημερών της παράτασης αυτής. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, για όσο χρόνο κάνουν χρήση του παραπάνω μέτρου και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31η Μαΐου 2020, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους με καταγγελίες συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που κάνουν χρήση του παραπάνω μέτρου, υποχρεούνται, μετά από τη λήξη του χρόνου παράτασης της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών, να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα σαράντα 45 ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας δύναται να παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής του παρόντος μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 για τις επιχειρήσεις, των οποίων συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας κατά τον μήνα Μάιο 2020 με εντολή δημόσιας αρχής.

3. Οριστική ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας

Επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19, δύνανται να προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τουλάχιστον για το 40% των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή και εφόσον η αναστολή έχει διατηρηθεί κατ’ ελάχιστο για 15 ημέρες. Οι συμβάσεις των εργαζόμενων των οποίων ανακαλείται η αναστολή δεν δύναται να τεθούν εκ νέου σε αναστολή.

Εφόσον χωρεί ανάκληση της αναστολής της σύμβασης εργασίας κατ’εφαρμογή του παρόντος, οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης κατ’αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής. Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου δεν επιτρέπεται για επιχειρήσεις – εργοδότες για τις οποίες συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής κατά τον μήνα Μάιο 2020.

4. Προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας

Επιτρέπεται η προσωρινή ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για έκτακτες, κατεπείγουσες, μη αναβαλλόμενες και ανελαστικές ανάγκες σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα είτε έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής είτε πλήττεται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ). Για το διάστημα της ανάκλησης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, οφείλονται από τον εργοδότη οι συμβατικές αποδοχές κατ’ αναλογία των ημερών απασχόλησης.

Οι επιχειρήσεις εργοδότες, που κάνουν χρήση της προσωρινής ανάκλησης υποχρεούνται να το γνωστοποιήσουν σε ειδικό έντυπο στο Πληροφοριακό Σύστημα "ΕΡΓΑΝΗ" και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη πραγματοποίησης της παρεχόμενης έκτακτης εργασίας. Μετά από τη λήξη της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής της σύμβασης εργασίας συνεχίζεται η αναστολή της σύμβασης μέχρι της συμπληρώσεως του πλήρους χρονικού διαστήματός της. Για το χρονικό διάστημα της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής της σύμβασης εργασίας κατ’ εφαρμογή του παρόντος, υπόχρεος καταβολής των αποδοχών των εργαζομένων είναι ο εργοδότης.

5. Έκτακτα και προσωρινά μέτρα ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες, των οποίων είχε ανασταλεί η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής ή ήταν πληττόμενες σημαντικά, βάσει των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, προσαρμόζουν το ωράριο εργασίας των εργαζομένων τους με το ωράριο λειτουργίας τους. Η παραπάνω προσαρμογή του ωραρίου των εργαζομένων πραγματοποιείται με την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται το είδος της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων αυτών.

6. Παράταση ισχύος κανονιστικών όρων συλλογικών συμβάσεων εργασίας και διαιτητικών αποφάσεων

Παρατείνεται έως και την 30η Ιουνίου 2020 η ισχύς των κανονιστικών όρων των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και των Διαιτητικών Αποφάσεων, των οποίων η τρίμηνη παράταση ισχύος, έληξε

7. Μέτρα στήριξης ναυτικών

1. Οι άνεργοι ναυτικοί εγγράφονται στους καταλόγους προσφερόμενων προς ναυτολόγηση και επιδοτούμενων ανέργων που τηρούνται από το Γραφείο Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ) και τις Λιμενικές Αρχές και λαμβάνουν την τακτική επιδότηση, για έξι μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

είναι απογεγραμμένοι ναυτικοί και έχουν συνολική θαλάσσια υπηρεσία τρία τουλάχιστον έτη σε πλοία με ελληνική ή ξένη σημαία που έχουν συμβληθεί με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.), ή και σε πλοία με ξένη σημαία μη συμβεβλημένα με το Ν.Α.Τ., εφόσον αυτή έχει αναγνωρισθεί και εξαγορασθεί, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης των κρατών μελών. Από την παραπάνω υπηρεσία, οι εννέατουλάχιστον μήνες πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί την τελευταία τριετία, η οποία υπολογίζεται αναδρομικά από την ημέρα εγγραφής τους στους καταλόγους προσφερομένων προς ναυτολόγηση, έχει μεσολαβήσει από την τελευταία απόλυσή τους από τα πιο πάνω πλοία χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους, είναι γραμμένοι στους καταλόγους προσφερομένων για ναυτολόγηση του ΓΕΝΕ Πειραιά ή των Λιμενικών Αρχών επί δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες.

Οι επιδοτούμενοι ναυτικοί υποχρεούνται να παρουσιάζονται στο ΓΕΝΕ, σε ημερομηνίες καθοριζόμενες από αυτό, ή στις Λιμενικές Αρχές στις οποίες έχουν εγγραφεί, διαφορετικά διαγράφονται από τους αντίστοιχους καταλόγους. Στις διατάξεις εντάσσονται αυτοδίκαια και οι άνεργοι ναυτικοί που κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους προσφερομένων προς ναυτολόγηση και δεν λαμβάνουν επιδότηση, εφόσον πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις της.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να καθορίζονται οι όροι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος, καθώς και να παρατείνεται η διάρκεια ισχύος του παρόντος για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι ακόμη μήνες, εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται οι αρνητικές συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19. Η δαπάνη της επιδότησης του παρόντος καλύπτεται μέσω έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου από τις πιστώσεις του ειδικού φορέα Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ), κατά παρέκκλιση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί επιχορηγήσεων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σύμφωνα.

Ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις – πλοιοκτήτες εφοπλιστές, που πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και έχουν διακόψει μετά την 1η Μαρτίου 2020 ή πρόκειται να διακόψουν την εκτέλεση δρομολογιακών πλόων πλοίων τους ή δεν έχουν εκκινήσει αυτούς στο πλαίσιο δρομολογιακών υποχρεώσεων των πλοίων τους για τους μήνες Μάρτιο έως Ιούνιο 2020 και έχουν προβεί στην έκδοση ναυτολογίου, δύνανται να αναστέλλουν τις συμβάσεις ναυτολόγησης ναυτικών που δεν απαιτούνται ως προσωπικό ασφαλείας (φύλαξης) επί πλοίου.

Επιπροσθέτως των ανωτέρω περιπτώσεων, δύνανται, ομοίως, να ανασταλούν συμβάσεις ναυτολόγησης ναυτικών:

επαγγελματικών αλιευτικών πλοίων που είναι εφοδιασμένα με ναυτολόγιο ή με ειδικές καταστάσεις, οι οποίες συντάσσονται από τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη του σκάφους και έχουν παύσει αλιευτική δραστηριότητα μετά την 1η Μαρτίου 2020,

πλοίων που δραστηριοποιούνται ως λάντζες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα οποία δεν εκτελούν πλόες μετά την 1η Μαρτίου 2020 και είναι εφοδιασμένα με ναυτολόγιο ή με ειδικές καταστάσεις,

πλοίων που εμπίπτουν στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2575/1998 (Α΄ 23) μετά την 1η Μαρτίου 2020.

8. Διεύρυνση άδειας ειδικού σκοπού

Για τους υπαλλήλους που απασχολούνται με οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας στις ανώνυμες εταιρείες ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ, ΟΣΥ, ΟΣΕ, ΟΑΣΘ, Αττικό Μετρό, ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και Εγνατία, καθώς και στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

9. Μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες

Εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας, που απαλλάσσεται από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου, δύναται να υποβάλλει, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του, προκειμένου να τον μετακαλέσει για απασχόληση στην εποχιακή αγροτική οικονομία. Η αίτηση, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία και η ιθαγένεια του προς απασχόληση πολίτη τρίτης χώρας, αποστέλλεται είτε μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συνοδεύεται από:

Παράβολο και αποδεικτικό καταβολής του, ύψους 100 ευρώ για κάθε πολίτη τρίτης χώρας που θέλει να απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου και δεν επιστρέφεται,

Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι:

θα απασχολήσει τον συγκεκριμένο πολίτη τρίτης χώρας για περίοδο απασχόλησης είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία εισόδου στην ελληνική επικράτεια, θα καταβάλει το σύνολο των απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών, θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες, θα εκπληρώσει το σύνολο των υποχρεώσεών του, όπως αυτές απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τη σύναψη σύμβασης εργασίας, την οποία, λόγω έκτακτων αναγκών, αδυνατεί να συνάψει εγκαίρως για την αντιμετώπιση των αναγκών της εκμετάλλευσής του, θα παρέχει επαρκές κατάλυμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ενιαία δήλωση καλλιέργειας ή ενιαία δήλωση εκτροφής.

Οι υπηρεσίες μιας στάσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, εκδίδουν εντός δύο - εργάσιμων ημερών, συγκεντρωτική κατάσταση των αιτούντων και την αποστέλλουν προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες Διαβατηριακού Ελέγχου της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να επιτρέψουν την είσοδο στη χώρα των συγκεκριμένων πολιτών.

Η πλήρωση των προϋποθέσεων, όπως ορίζονται παραπάνω παρέχει στον πολίτη τρίτης χώρας δικαίωμα εργασίας ως εποχιακός εργάτης, για όσο χρόνο διαρκεί η διαμονή του, χωρίς θεώρηση εισόδου, στη χώρα.