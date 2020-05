Κόσμος

DW: Η Ελλάδα κερδίζει τη μάχη της πανδημίας, ενώ η Ευρώπη παραμένει στην αρπαγή

Για «απίθανη επιτυχία» κάνει λόγο η ανταπόκριση της Deutsche Welle στην Ελλάδα. Η ευκαιρία που μπορεί να βγει από την κρίση.

«Ενώ η Ευρώπη παραμένει στην αρπάγη της πανδημίας του κορονοϊού, η Ελλάδα σιγά-σιγά κερδίζει τη μάχη της», μεταδίδει η Deutsche Welle σε σημερινή ανταπόκρισή της από την Αθήνα, και παρουσιάζει την ιστορία μιας «απίθανης επιτυχίας».

«Έπειτα από μια δεκαετία οικονομικής κρίσης, τα πρώτα σημάδια μιας ανάκαμψης είχαν επιτέλους αρχίσει να φαίνονται για την Ελλάδα», όμως η πανδημία του κορονοϊού έβαλε ένα τέλος σ' αυτό καθώς «η Ελλάδα βρέθηκε να αντιμετωπίζει μια εν δυνάμει καταστροφή στον τομέα της δημόσιας υγείας», γράφει η ανταποκρίτρια της Deutsche Welle και συνεχίζει αναφερόμενη στα μέτρα που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας πως επέδειξε «ικανότητα στη διαχείριση της κρίσης» καθώς «κατάφερε να κρατήσει σχετικά υπό έλεγχο την καμπύλη του κορονοϊού».

«Το lockdown επιβλήθηκε πολύ νωρίτερα απ' ό,τι στις περισσότερες χώρες στον δυτικό κόσμο», επισημαίνει μιλώντας στην DW ο πολιτικός οικονομολόγος Γιώργος Παγουλάτος που ηγείται του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), προσθέτοντας πως «η κυβέρνηση αντέδρασε με πολύ επαρκή τρόπο, ακούγοντας τους σωστούς ανθρώπους και παίρνοντας τις σωστές αποφάσεις». Ο ίδιος υπογραμμίζει επίσης πως οι Έλληνες αντέδρασαν στο lockdown συμμορφούμενοι εντυπωσιακά με τα μέτρα, κάτι που αποδίδει στην κληρονομιά από την οικονομική κρίση.

Η δομή της κοινωνίας μπορεί επίσης να έπαιξε ρόλο, εκτιμά η δρ Αλεξία Λιακουνάκου που διδάσκει στο University College του Λονδίνου επισημαίνοντας πως οι περισσότερες ελληνικές οικογένειες έχουν κοντά τους ηλικιωμένα μέλη τους και «η τήρηση των κανόνων έχει πρωταρχικό στόχο να βοηθηθούν οι ηλικιωμένοι να μείνουν ζωντανοί».

Αφού κάνει λόγο για «εξαιρετικά κακή τύχη της Ελλάδας να βρεθεί αντιμέτωπη με την πανδημία τη στιγμή που έβγαινε από ένα καθοδικό σπιράλ 10 ετών» στην οικονομία της, η Μαρία Δεμερτζή, υποδιευθύντρια στην οικονομική δεξαμενή σκέψης Bruegel, υπογραμμίζει πως, για την ανάκαμψη, η χώρα θα χρειαστεί βοήθεια από ευρωπαίους εταίρους, ενώ αναφέρει ως «πολύ καλή είδηση» την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να δέχεται ως εγγύηση ομόλογα της ελληνικής κυβέρνησης, καθώς έτσι η χώρα «θα μπορέσει να αντλήσει κεφάλαια από την αγορά σε λογικές τιμές».

Όσον αφορά το μέλλον, η κρίση μπορεί να κρύβει ευκαιρίες, καταλήγει η ανταπόκριση της Deutsche Welle. Ο Γιώργος Παγουλάτος λέει πως μπορεί να είναι τώρα η ευκαιρία να διαφοροποιηθεί, μεταξύ άλλων, ο πυρήνας της τουριστικής βιομηχανίας, καθώς «η Ελλάδα έκανε το άλμα στην ψηφιοποίηση στη διάρκεια αυτής της κρίσης και αυτό ανοίγει μια ευκαιρία για την ανάπτυξη τομέων στην τεχνολογία». Σύμφωνα με την Μαρία Δεμερτζή, η ανανεώσιμη ενέργεια και η ενεργειακή αειφορία μπορεί επίσης να είναι πολύ σημαντικές, δεδομένου του τεράστιου φυσικού δυναμικού της Ελλάδας.