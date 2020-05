Life

Κορονοϊός: Viral ο χειρουργός που τραγουδά για καλό σκοπό (βίντεο)

Ο καλλίφωνος γιατρός μπήκε στο στούντιο με στόχο να συγκεντρώσει χρήματα για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Ο Dr. Ellis Francois είναι ορθοπεδικός χειρουργός στη Mayo Clinic, στο Ρότσεστερ της Πολιτείας της Μινεσότα, ειδικευόμενος στις εγχειρήσεις σπονδυλικής στήλης. Είναι καλλίφωνος, και εδώ και λίγο καιρό μπήκε στα στούντιο, όπου ηχογράφησε ένα EP, ώστε τα ποσά που θα προκύψουν από τις πωλήσεις του να διατεθούν στο Center for Disaster Philanthropy's COVID-19 Response Fund.

“Music is Medicine” είναι ο τίτλος του EP, τέσσερα τραγούδια όλα κι όλα -μεταξύ των οποίων το “Imagine” του John Lennon και το “Lean on Me” του Bill Withers που πρόσφατα έφυγε από τη ζωή-, με τον συνάδελφο του, τον Dr. William Robinson στο πιάνο. Εδώ και λίγα χρόνια μοιράζονταν μουσική με ασθενείς τους στην κλινική, τα διαδικτυακά βίντεό τους έπεσαν στην αντίληψη των Jake Basden και Allison Jones του Big Machine Label Group της Νάσβιλ και σε λίγες μέρες οι δυο γιατροί βρέθηκαν στο Carpet Booth Studios του Ρότσεστερ. Το EP κατέλαβε τη 16η θέση στις διαδικτυακές πωλήσεις άλμπουμ, σύμφωνα με την Alpha Data, την εταιρεία αναλύσεων που είναι πίσω από τα Rolling Stone Charts.

Ο Dr. Robinson χρησιμοποιεί το “Lean on Me” του Withers ως ύμνο για κάθε είδους κρίση, για να γεφυρώσει τα χάσματα γενεών: «Αν είμαστε στην παιδιατρική πτέρυγα, βάζουμε τα παιδιά να τραγουδήσουν μαζί μας, κι αν είμαστε σε ΜΕΘ, και στους ενήλικες αρέσει πολύ. Η ομορφιά αυτού του τραγουδιού έγκειται στην απλότητά του, αλλά και στο βάθος του» επιμένει ο γιατρός που συνοδεύει στο πιάνο.

Οι Francois και Robinson θέλουν, με αυτό το πρότζεκτ, να στηρίξουν τους συναδέλφους τους που είναι στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της πανδημίας αλλά και τους συμπολίτες τους που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα, όντας σε καραντίνα.

«Είμαστε ειδικευόμενοι χειρουργοί, αλλά κάποιοι συνάδελφοί μας είναι στα Επείγοντα και στις ΜΕΘ» λέει ο Francois. «Επιπλέον, θέλουμε να βοηθήσουμε όσους από τον πληθυσμό είναι ευάλωτοι: αυτούς που έχασαν τη δουλειά τους ή των οποίων τα παιδιά δεν μπορούν να πάρουν γεύμα από το σχολείο». Εμψυχώθηκε από τη νοοτροπία “όλοι στο κατάστρωμα” των συναδέλφων του υγειονομικού στη Mayo Clinic: κάποιοι γιατροί και νοσοκόμοι κάνουν παραπάνω βάρδιες, άλλοι μαθαίνουν καινούργιες δεξιότητες για να μπορέσουν να προσφέρουν σε άλλα τμήματα εκτός του δικού τους. «Είναι η πρώτη φορά που σε μια γενιά ολόκληρος ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Είναι πολύ σαφές σε όλους μας ότι θα τα βγάλουμε πέρα. Είναι θέμα χρόνου. Για μας, είναι μια ευκαιρία να είμαστε καλύτεροι. Θα τα καταφέρουμε να βγούμε στην άλλη όχθη, αλλά πώς θα είναι αυτή η άλλη όχθη;» αναρωτιέται.