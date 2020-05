Πολιτική

Παναγιωτόπουλος: Δεν λήγει ο συναγερμός στον Έβρο

Ο Υπ. Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε στις συνεχιζόμενες τουρκικές προκλήσεις και στη σταδιακή άρση των μέτρων για τον κορονοϊό στις Ένοπλες Δυνάμεις.

O Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο Ραδιοφωνικό σταθμό “Θέμα 104,6 FM” μίλησε για την τουρκική προκλητικότητα στον Έβρο και στα περιστατικά που συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες. «Αυτά τα περιστατικά συμβαίνουν. Δεν θέλω να δώσω την εντύπωση ότι τα έχουμε συνηθίσει και εν πάση περιπτώσει μάς είναι αδιάφορα από τη “δύναμη της συνήθειας”. Κάθε άλλο. Είχαμε προβλέψει όντως ότι η ένταση θα συντηρηθεί. Είχαμε πει ότι για εμάς ο συναγερμός δεν λήγει. Απλά εντείνονται τα μέτρα ασφαλείας των συνόρων και συνεχίζονται οι εργασίες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Παναγιωτόπουλος και συνέχισε λέγοντας: «Η απόπειρα θωράκισης του Έβρου με την κατασκευή του φράκτη και στα σημεία που ήταν θα έλεγα “ανοχύρωτα”, δηλαδή χωρίς φράκτη και τεχνητά εμπόδια, τώρα συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Περιμέναμε ότι η άλλη πλευρά θα συντηρήσει αυτή την ένταση, δεν ξέρω αν είναι ένα κεντρικά οργανωμένο σχέδιο ή μεμονωμένες συμπεριφορές ανθρώπων που έχουν εκνευριστεί κιόλας γιατί αναγνωρίζουν ότι δεν έχει περάσει το δικό τους στον Έβρο, αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε εκεί, να απαντούμε, να παίρνουμε τα μέτρα μας, να κρατούμε τον συναγερμό και να οχυρωνόμαστε. Μακάρι κάθε φορά που πυροβολεί κάποιος Τούρκος στον αέρα, όχι προς την κατεύθυνση των φρουρών των συνόρων, να είναι και κάποιο στέλεχος της Frontex εκεί για να καταγράφει αυτές τις συμπεριφορές».

Αναφορικά με τον τρόπο αντίδρασης της Ελλάδας σε αυτά τα προκλητικά περιστατικά, ο ΥΕΘΑ τόνισε μεταξύ άλλων: «Διαμαρτυρηθήκαμε όπως έπρεπε να πράξουμε χωρίς φωνές, χωρίς απώλεια ψυχραιμίας, για να δείξουμε το αυτονόητο πλέον. Το αυτονόητο και το προφανές πιστεύω πως έχει γίνει κατανοητό και σε όλους τους Ευρωπαίους εταίρους. Δεν περιμένουμε τίποτε, αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει και να σταματήσουμε, να κάνουμε την παράστασή μας και να εκφράζουμε τη διαμαρτυρία μας».

Επιπρόσθετα ο κ. Παναγιωτόπουλος εξέφρασε την ανησυχία του για το μεταναστευτικό, αφού η πανδημία προσθέτει μια ακόμα διάσταση σε αυτό το πρόβλημα. «Ο παράγων “πανδημία” είναι μία επιπλέον ανησυχητική, για να μην πω απειλητική, διάσταση σε αυτή την υπόθεση της οργανωμένης διακίνησης μεταναστών από την Τουρκία προς την Ελλάδα. Δεν είμαι έτοιμος να κάνω λόγο για οργανωμένο σχέδιο, να εξαπολύσει η Τουρκία αυτό το βιολογικό όπλο. Δεν έχουμε τις πληροφορίες. Είναι μεν διάφορες συγκεχυμένες πληροφορίες που κάνουν λόγο για πιθανότητα ασθενών σε αυτούς που θέλουν να μπουν από ξηράς και από θαλάσσης στην Ελλάδα. Θυμίζω ότι χθες βράδυ είχαμε πολλές αποτροπές στον Έβρο, μετά τα επεισόδια των προηγούμενων ημερών», υπογράμμισε ο κ. Παναγιωτόπουλος.

Την Παρασκευή ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ η σταδιακή άρση των μέτρων προστασίας αντιμετώπισης του κορονοϊού στις Ένοπλες Δυνάμεις, με τον ΥΕΘΑ να τονίζει ότι «αυτή η φάση είναι πολύ πιο δύσκολη ως προς τη διαχείριση της, συγκριτικά με τη φάση της επιβολής των μέτρων. Αυτό ισχύει και για τις Ένοπλες Δυνάμεις, διότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στον τρόπο και στο εύρος της σταδιακής αποκλιμάκωσης, έτσι ώστε αφενός να έχουμε το ζητούμενο που είναι να πάμε σιγά-σιγά σε μια νέα κανονικότητα χωρίς να επηρεαστεί βέβαια και η λειτουργία όπως ήταν πριν, αλλά αφετέρου να υπάρχει και η δέσμη των προφυλάξεων, για να μην έχουμε το απευκταίο που είναι η έξαρση του κορονοϊού».

Στη συνέχεια ο κ. Παναγιώτοπουλος, αναφερόμενος στις σχετικές αποφάσεις που πάρθηκαν, στάθηκε στην 15ήμερη άδεια που θα δοθεί στους σπουδαστές των Στρατιωτικών και Παραγωγικών Σχολών, που βρίσκονται έγκλειστοι περίπου εδώ και δύο μήνες μέσα στις Σχολές. «Ακολουθεί και η υλοποίηση των μεταθέσεων. Ξεκινούμε με προσωπικό που τοποθετείται εντός ίδιας Φρουράς και μετά πάμε ευρύτερα. Από Δευτέρα αρχίζουμε να υλοποιούμε τις μεταθέσεις, η επόμενη δέσμη θα είναι σε μερικές μέρες, επανεκτιμώντας και προσπαθώντας να κρατάμε ισορροπίες. Διατηρούμε σε ισχύ την πραγματοποίηση τελετών παράδοσης-παραλαβής καθηκόντων, ορκωμοσιών Στρατευσίμων κ.λπ., χωρίς προσκεκλημένους και επισκέπτες. Πρέπει να διατηρήσουμε αυτό το μέτρο» είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος.

Ακόμα, αναφέρθηκε και στους στρατεύσιμους, σημειώνοντας πως και σε αυτούς θα αρχίσουν να δίνονται άδειες από τη Δευτέρα, ενώ υπογράμμισε πως από τον Ιούνιο θα αρχίσει η κατάταξη των νέων ΕΣΣΟ.

Κλείνοντας τη συνέντευξη, ο κ. Παναγιωτόπουλος αναφέρθηκε στην πτώση του ΝΑΤΟϊκού ελικοπτέρου στο Ιόνιο, λέγοντας: «Προχθές ας πούμε -για να το πω κι αυτό γιατί διέφυγε της προσοχής- οι Ιταλοί δεν ήταν σε θέση -και το σημειώνω- να πραγματοποιήσουν αυτές τις πτήσεις Έρευνας και Διάσωσης για το καναδικό ελικόπτερο που έπεσε στα νερά τους -κοντά μεν στην Κεφαλονιά αλλά στα δικά τους νερά- και ζήτησαν τη συνδρομή μας. Το ελληνικό ελικόπτερο ήταν εκεί. Χθες ήταν και C-130 για να πραγματοποιήσει υπερπτήσεις ψάχνοντας μήπως βρει τίποτε. Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις ήταν εκεί, σε περιοχή που δεν ήταν περιοχή ευθύνης τους, αν θέλετε. Αυτό σημαίνει ότι διατηρούν την επιχειρησιακή τους ικανότητα, τη λειτουργικότητά τους και ότι εκείνοι που σχεδίασαν και υλοποίησαν τα μέτρα για να περιοριστεί η εξάπλωση του κορονοϊού στο εσωτερικό των Ενόπλων Δυνάμεων, το έκαναν σωστά».