Life

Ιωακείμ Φωκάς: Ο τραγουδιστής που έγινε γιατρός στη Σουηδία μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Από τη Σουηδία όπου διαπρέπει ως γιατρός αντιμετωπίζοντας ασθενείς με κορονοϊό, εξηγεί στον ΑΝΤ1 ο Έλληνας γιατί δεν ελήφθησαν μέτρα εκεί.