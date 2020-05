Υγεία - Περιβάλλον

Απαντήσεις για τη Βιταμίνη D από τον Κωνσταντίνο Ξένο (βίντεο)

Ο διατροφολόγος εξηγεί τη συσχέτιση της βιταμίνης D με τον κορονοϊό, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1.