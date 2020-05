Κόσμος

Κορονοϊός: ανοίγουν τα σχολεία στην Βρετανία

Ο Τζόνσον, ο οποίος αποθεραπεύτηκε μετά τη μόλυνσή του από τον κορονοϊό, πρόκειται να παρουσιάσει τον «οδικό χάρτη» για την άρση των μέτρων περιορισμού...

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου σκοπεύει να επιτρέψει να ανοίξουν ξανά τα πρωτοβάθμια σχολεία στην Αγγλία και στην Ουαλία, πιθανόν από την 1η Ιουνίου, με βάση το σχέδιο που συζητά με τους υπουργούς του ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, σύμφωνα με την εφημερίδα The Telegraph.

Ο Τζόνσον, ο οποίος άρχισε τις τελευταίες ημέρες να ασκεί ξανά τα καθήκοντά του, αφού αποθεραπεύτηκε μετά τη μόλυνσή του από τον κορονοϊό, πρόκειται να παρουσιάσει τον «οδικό χάρτη» για την άρση των μέτρων περιορισμού που επιβλήθηκαν στο ΗΒ για να αποτραπεί η εξάπλωση της πανδημίας σε διάγγελμά του προς το έθνος την ερχόμενη Κυριακή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ίδιας εφημερίδας.

Σύμφωνα με άλλο δημοσίευμα, της εφημερίδας The Sunday Times, η κυβέρνηση των Συντηρητικών θα αρχίσει να χαλαρώνει κάποιους από τους περιορισμούς εντός της εβδομάδας, ενθαρρύνοντας την επανέναρξη της δραστηριότητας στον τομέα των κατασκευών, επιτρέποντας στους πολίτες να βγαίνουν έξω, αλλά προτρέποντας τους να καλύπτουν τα πρόσωπά τους όταν χρησιμοποιούν μέσα μαζικής μεταφοράς.

Στόχος του Τζόνσον είναι να καταρτιστεί σχέδιο για την άρση του lockdown και την επανέναρξη της δραστηριότητας στην πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου χωρίς να προκληθεί δεύτερο κύμα ραγδαίας εξάπλωσης της πανδημίας.