Κυριακή των Μυροφόρων

Ποιες είναι οι γυναίκες στις οποίες είναι αφιερωμένη η δεύτερη Κυριακή μετά το Πάσχα. Ποιο έθιμο στην Ελλάδα, που αναβίωνε σαν σήμερα, διακόπηκε και γιατί.

Την δεύτερη Κυριακή μετά το Πάσχα, τιμώνται οι Μυροφόρες, οι ευσεβείς εκείνες γυναίκες, παρακολούθησαν με αφοσίωση την δημόσια δράση του Ιησού Χριστού με χαρακτηριστική αφοσίωση, επιμελήθηκαν και άλειψαν με αρώματα το σώμα του Ιησού κατά την ταφή του και αξιώθηκαν να πληροφορηθούν πρώτες από τον άγγελο την Ανάστασή Του.

Γι’ αυτό προς τιμήν του η ημέρα αυτή ονομάζεται Κυριακή των Μυροφόρων.

Μεταξύ των Μυροφόρων αναφέρονται στα Ευαγγέλια του Ματθαίου και του Μάρκου:

η Μαρία η Μαγδαληνή

η Μαρία του Κλωπά, μητέρα του απόστολου Ιακώβου του μικρού

η Σαλώμη, σύζυγος του Ζεβεδαίου και μητέρα των αποστόλων Ιακώβου και Ιωάννου

η Ιωάννα του Χουζά, επιτρόπου του βασιλιά Ηρώδη.

Οι Μυροφόρες γυναίκες ενέπνευσαν πολλούς μεγάλους Πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι προέβαλαν την αφοσίωση και τη μαρτυρία τους ως πρότυπο για το ρόλο των γυναικών στη ζωή της Εκκλησίας.

Την Κυριακή των Μυροφόρων γιορτάζουν όσοι και όσες φέρουν το όνομα Μυροφόρος και Μυροφόρα.

Την παραμονή της Κυριακής των Μυροφόρων γινόταν στον Μανταμάδο της Λέσβου το έθιμο της ταυροθυσίας, το οποίο απαγορεύτηκε με δικαστική απόφαση το 2015 , κατόπιν προσφυγής φιλοζωικών οργανώσεων.

