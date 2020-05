Πολιτική

Τσιάρας στον ΑΝΤ1: παραγραφή υποθέσεων με ποινή έως 1 έτος

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πόσο θα διαρκέσει το «πάγωμα» των πλειστηριασμών. Τι είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης για την αποσυμφόρηση των πινακίων και την λειτουργία των δικαστηρίων.

«Παραγραφή υποθέσεων με ποινές μέχρι 1 έτους για «μικρά αδικήματα» πλην εκείνων που αφορούν τον κορονοϊό, ώστε να μην δοθεί λάθος μήνυμα» προανήγγειλε, μέσω του ΑΝΤ1, ο Κώστας Τσιάρας.

Όπως είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», σε επόμενο νομοσχέδιο θα υπάρχει η σχετική διάταξη, σε συνέχεια και των σχετικών αιτημάτων που υπάρχουν από την Δικαιοσύνη, στο πλαίσιο της ανάγκης αποσυμφόρησης των δικαστηρίων, από τις σωρευμένες υποθέσεις που αυξήθηκαν κατακόρυφα λόγω κορονοϊού.

Η παραγραφή θα αφορά υποθέσεις που δεν έχουν δικαστεί, για αδικήματα χαμηλής απαξίας που τιμωρούνται με έως 1 έτος φυλάκισης.

Ο κ. Τσιάρας σημείωσε ότι στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής εξάπλωσης του κορονοϊού, υπήρξε σχέδιο και για αποσυμφόρηση των φυλακών, το οποίο λόγω της λήψης μέτρων από το Υπ. Προστασίας του Πολίτη, δεν χρειάστηκε να τεθεί σε εφαρμογή.

Για τους πλειστηριασμούς

Για τους πλειστηριασμούς, ο κ. Τσιάρας είπε ότι υπάρχει, από την αρχή της λήψης μέτρων για τον κορονοϊό, αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, η οποία θα περιγράφεται και θα παραταθεί και στην νέα ΚΥΑ, σημειώνοντας ότι με την αναστολή αυτή, δεν μπορούν να γίνουν πλειστηριασμοί, τονίζοντας ότι αυτό θα είναι από τα τελευταία δεδομένα που θα επανέλθουν, μετά το τέλος της κρίσης.

Ο κ. Τσιάρας είπε ότι «η Κυβέρνηση της ΝΔ εγκαλείται στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές για δεσμεύσεις που είχε αναλάβει η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ», λέγοντας ότι υπάρχουν προτάσεις από την ελληνική πλευρά και ότι ουδείς θέλει να χάσει κάποιος το σπίτι του, προσθέτοντας πάντως ότι θα πρέπει να υπάρξει διέξοδος σε ότι αφορά τα κόκκινα δάνεια και τις απαιτήσεις από τους δανειολήπτες

Για την συνεπιμέλεια

Σε ότι αφορά την συνεπιμέλεια παιδιών από διαζευγμένους γονείς, ο κ. Τσιάρας είπε ότι έχει συσταθεί Επιτροπή, το έργο της οποίας δεν μπορεί να ολοκληρωθεί λόγω των εμποδίων από τον κορονοϊό, σημειώνοντας ότι κυρίως πατεράδες είναι εκείνοι που έχουν ζητήσει σχετική νομοθέτηση, η οποία θα γίνει με μόνο γνώμονα το καλό των παιδιών

Τα ποινικά δικαστήρια θα είναι τα τελευταία που θα επαναλειτουργήσουν και όπως είπε ο κ. Τσιάρας «κατά την εκτίμηση μου αυτό δεν μπορεί να γίνει πριν από τις 15 Ιουνίου), λέγοντας ακόμη ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα προστασίας για τους δικαστές και τους δικαστικούς υπαλλήλους, αλλά και τους διαδίκους στα δικαστήρια που ξεκινούν να λειτουργούν ξανά, καθώς και στα υποθηκοφυλακεία.