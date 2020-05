Κοινωνία

Δικηγόροι: να πάρουν τα 800 ευρώ οι επιστημονικοί κλάδοι

Να υλοποιήσει τη δέσμευση για την χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ για το μήνα Μάιο, στους επιστημονικούς κλάδους, καλεί την κυβέρνηση η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

Η Συντονιστική Επιτροπή κάνει επίσης λόγο για προβλήματα στην καταβολή του ποσού των 600 ευρώ στους δικηγόρους, ενώ τόνισε ότι επιβάλλεται η ενίσχυση του θεσμού της νομικής βοήθειας καθώς προβλέπει ότι η πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοσύνη θα καταστεί ιδιαίτερα δυσχερής, λόγω των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας.

Παράλληλα, οι δικηγόροι εκφράζουν ικανοποίηση για την παράταση της προστασίας της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς μέχρι τέλος Ιουλίου 2020.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία συνεδρίασε στις 2.5.2020, υπό την προεδρία του Προέδρου Δημήτρη Βερβεσού, με τηλεδιάσκεψη, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

1.Κατά την καταβολή του ποσού των 600 ευρώ, που χορηγήθηκε στους επιστημονικούς κλάδους, μετά την κυβερνητική απόφαση για κατάργηση του προγράμματος «τηλεκατάρτισης» επιστημόνων, και σε αντικατάσταση της σχετικής επιταγής, παρουσιάστηκαν αρκετά προβλήματα. Μεταξύ άλλων, παρατηρήθηκε η μη καταβολή του ποσού αυτού σε συναδέλφους, η καταβολή μικρότερου ποσού ή η καταβολή ακόμη και μεγαλύτερου ποσού.

Η Συντονιστική Επιτροπή καλεί τον αρμόδιο Υπουργό να επιληφθεί άμεσα για την επίλυση των προβλημάτων αυτών, ώστε ο κάθε δικαιούχος να λάβει το ποσό που πραγματικά δικαιούται.

2. Πέραν αυτού, το δικηγορικό σώμα αναμένει την υλοποίηση της κυβερνητικής δέσμευσης για την χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού για το μήνα Μάϊο, ύψους 800 ευρώ, στους επιστημονικούς κλάδους, σύμφωνα και την πρόσφατη από 2.4.2020, από το βήμα της Βουλής, ρητή εξαγγελία του Πρωθυπουργού.

Προς τούτο, η Συντονιστική Επιτροπή καλεί τους αρμόδιους υπουργούς για την άμεση έκδοση της προβλεπόμενης κοινής υπουργικής απόφασης και την εκταμίευση του σχετικού ποσού.

3.Η Συντονιστική Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την κυβερνητική απόφαση για την παράταση της προστασίας της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς μέχρι τέλος Ιουλίου2020, ικανοποιώντας, έστω εν μέρει, ένα πάγιο αίτημα του δικηγορικού σώματος αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας.

Η προστασία της πρώτης κατοικίας αποτελεί μείζον κοινωνικό ζήτημα και ως τέτοιο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται.

Το δικηγορικό σώμα, στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την εκπνοή της προστασίας, θα επεξεργαστεί συγκεκριμένες προτάσεις στην κατεύθυνση της ουσιαστικής βελτίωσης των ρυθμίσεων του ν. 4605/2019 ώστε να υπάρξει ένα δίκαιο και λυσιτελές πλαίσιο προστασίας, που θα ισορροπεί τα αντιτιθέμενα συμφέροντα και θα διασφαλίζει τα συμφέροντα των καλόπιστων οφειλετώνκαι εν γένει την κοινωνική συνοχή.

4.Το δικηγορικό σώμα, με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, θεωρεί ότι, στην παρούσα δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία, επιβάλλεται η ενίσχυση του θεσμού της νομικής βοήθειας, λαμβάνοντας υπόψη ότι στο επόμενο διάστημα η πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοσύνη θα καταστεί ιδιαίτερα δυσχερής, λόγω των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού, με αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας να ζητούν την ένταξή τους στον προστατευτικό θεσμό της νομικής βοήθειας.

Προς τούτο, το δικηγορικό σώμα κρίνει ως αναγκαία την ποιοτική αναβάθμιση του θεσμού και την οικονομική του στήριξη, πέραν των εθνικών και με ευρωπαϊκούς πόρους. Ο θεσμός πρέπει να ενταχθεί στην χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσηςγια την επανεκκίνηση της οικονομίας, όπως επιτάσσει, άλλωστε, και η επιβαλλόμενη αλληλεγγύηπρος τους οικονομικά αδύναμους πολίτες.