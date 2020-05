Πολιτική

Στη Μόρια ο Μηταράκης: να διατηρήσουμε τα θετικά αποτελέσματα της πρώτης φάσης της πανδημίας

Στις ιατρικές δομές που δημιουργήθηκαν στη Μόρια λόγω του κορονοϊού βρέθηκαν ο Υπουργός Μετανάστευσης και ο βουλευτής Χαράλαμπος Αθανασίου.

Την ιατρική διάσταση της μεταναστευτικής κρίσης εν μέσω πανδημίας του κορονοϊού covid 19, διαπίστωσε σήμερα, κατά την επίσκεψη του στον καταυλισμό αιτούντων άσυλο και προσφύγων της Μόριας, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης.

Ο κ. Μηταράκης ο οποίος συνοδεύονταν από τον Αντιπρόεδρο της Βουλής και βουλευτή Λέσβου της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπο Αθανασίου επισκέφθηκε τις ιατρικές υποδομές που έχουν στηθεί από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες αλλά και την Περιφέρεια βορείου Αιγαίου σε συνεργασία με το υπουργείο μετανάστευσης και ασύλου.

«Μέχρι σήμερα δεν είχαμε κανένα κρούσμα κορονοϊού σε δομές που λειτουργεί το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου σε νησιά του Αιγαίου και ευτυχώς σε όλη την επικράτεια δεν έχουμε κανένα θάνατο που να συνδέεται με τον κορονοϊό στις μεταναστευτικές δομές. Αυτό απαιτεί ακόμη περισσότερη εγρήγορση καθώς μπαίνουμε στη δεύτερη φάση όπου χρειάζεται να αναπτυχθούν πολλά περισσότερα τεστ στις δομές για να επιβεβαιώσουμε ότι παραμένουν καθαρές από τον κορονοϊό» σημείωσε σε δήλωση του ο κ. Μηταράκης. Ο οποίος έσπευσε να ευχαριστήσει το Υπουργείο Αιγαίου και τα στελέχη του «για τη στήριξη που μας δώσανε από τις πρώτες ημέρες αυτής της κρίσης δημόσιας υγείας».

Σε σχέση με τους χώρους που ο κ. Μηταράκης επισκέφθηκε ο κ. Μηταράκης σημείωσε: «Εγκαινιάσαμε σήμερα ένα κέντρο το οποίο δημιούργησαν η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες μαζί με τον ΕΟΔΥ για την εξέταση πιθανών κρουσμάτων κορονοϊού. Επισκέφθηκα την αντίστοιχη εγκατάσταση που λειτουργήσαμε μαζί με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου μαζί με τον Περιφερειάρχη Κώστα Μουτζούρη και τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Παντελή Βουρλή. Επισκέφθηκα το κέντρο για τα παιδιά το οποίο έχουν δημιουργήσει οι «Γιατροί χωρίς Σύνορα». Η Ελληνική Πολιτεία, το Υπουργείο Υγείας, οι ένοπλες δυνάμεις αλλά και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις δώσανε μια πολύ μεγάλη μάχη αυτές τις τελευταίες εβδομάδες στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στη Μόρια, στη ΒΙΑΛ, στο Βαθύ, στη Κω και στη Λέρο για να προστατέψουμε τη δημόσια υγεία και των τοπικών κοινωνιών και των μεταναστών. Στη δεύτερη φάση χρειάζεται πολύ περισσότερη προσπάθεια για να διατηρήσουμε αυτά τα θετικά αποτελέσματα».

Σε δηλώσεις του ο κ. Αθανασίου αναφέρθηκε στην κυβερνητική προσπάθεια «ύστερα από την εντολή του Προέδρου, του Πρωθυπουργού, για να αποσυμφορηθεί και το νοσοκομείο σε περίπτωση ύπαρξης κρουσμάτων κορονοϊού στον καταυλισμό».

«Θέλω να ευχαριστήσω την Ύπατη Αρμοστεία για τις προσπάθειες που έκανε και ιδιαίτερα τον Υπουργό κ. Μηταράκη ο οποίος ζητούσε επίμονα όλον αυτόν τον καιρό να επισπευσθούν οι εργασίες για να λειτουργήσει αυτό το κέντρο» σημείωσε ο κ. Αθανασίου ο οποίος και ανακοίνωσε ότι θα υπάρξουν και άλλα μέτρα «για την αποσυμφόρηση του νησιού. Όπως βλέπετε η φύλαξη των συνόρων έχει φέρει αποτελέσματα και αυτό οφείλεται στις προσεκτικές και αποτελεσματικές προσπάθειες που κάνει το λιμενικό σώμα. Πιστεύω ότι με μια σειρά μέτρων που θα πάρουμε αυτές τις μέρες θα περιορισθούν και τα κρούσματα βίας που προέρχονται είτε από τις συμπεριφορές των μεταναστών είτε από παραβατικές ενέργειες των πολιτών της περιοχής που έχουν δίκιο, έχουν αγανακτήσει από τις προκλήσεις τους».

Ο κ. Αθανασίου κατέληξε κάνοντας γνωστό ότι τις επόμενες μέρες από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα ανακοινωθεί η ίδρυση «αυτόνομου αστυνομικού τμήματος και με αυτό τον τρόπο να ηρεμήσει και να νιώσουν ασφάλεια οι πολίτες της Μόριας και των διπλανών χωριών και από την άλλη πλευρά να αποτρέπονται παραβατικές ενέργειες από όπου κι αν προέρχονται».