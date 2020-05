Πολιτισμός

Ακρόπολη: Αυτοψία Μενδώνη για τα μέτρα προστασίας (εικόνες)

Την τήρηση των όρων υγιεινής έλεγξε η Υπουργός Αθλητισμού, που έκανε αυτοψία και στον ανελκυστήρα.

Αυτοψία στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης πραγματοποίησε σήμερα το πρωί η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, συνοδευόμενη από τον γγ Πολιτισμού, Γιώργο Διδασκάλου, και υπηρεσιακούς παράγοντες.

Όπως ενημερώνει, με ανακοίνωσή του, το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, «σκοπός ήταν να εξεταστεί ο χώρος για την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων προστασίας, προσωπικού και επισκεπτών, τα οποία θα πρέπει να ληφθούν έως τις 18 Μαΐου, οπότε θα επαναλειτουργήσουν οι αρχαιολογικοί χώροι».

«Η υπουργός έδωσε οδηγίες για την αυστηρή εφαρμογή των πρωτοκόλλων, που αναμένεται να καθοριστούν μετά τις οδηγίες της Ειδικής Επιτροπής του υπουργείου Υγείας, εντός της εβδομάδος αλλά και για τον γενικότερο ευπρεπισμό του αρχαιολογικού χώρου», προσθέτει το ΥΠΠΟΑ.

«Εξετάστηκαν τα ζητήματα που ανακύπτουν στην είσοδο και έξοδο από τον αρχαιολογικό χώρο, δεδομένης της στενότητας των προπυλαίων αλλά και στη διαχείριση του χρόνου αναμονής των επισκεπτών στην ακύρωση των εισιτηρίων. Η αύξηση φυλακτικού προσωπικού για την διευκόλυνση και καθοδήγηση των επισκεπτών θεωρήθηκε αναγκαία», σημειώνει το υπουργείο.

Επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού, «έγινε αυτοψία και στο παλαιό αρχαιολογικό μουσείο, για το οποίο αναμένεται εντός των επόμενων ημερών να δημοσιοποιηθεί η πρόσκληση ανάδειξης αναδόχου για την αποκατάσταση του κτιρίου. Παράλληλα, έγινε εκτενής συζήτηση για τις χρήσεις που θα φιλοξενηθούν στο κτίριο ώστε να συμβάλλουν στη μέγιστη εμπειρία των επισκεπτών».

«Τέλος, έγινε αυτοψία στα έργα για την εγκατάσταση του ανελκυστήρος -για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ και ατόμων τρίτης ηλικίας. Η υπουργός ενημέρωσε ότι θα ξεκινήσει άμεσα τη διαδικασία για την προμήθεια δύο ηλεκτροκίνητων αμαξιδίων των δύο ατόμων, ώστε να διευκολυνθεί ακόμη περισσότερο η πρόσβαση», καταλήγει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ.