“Μένουμε Ασφαλείς”: Το νέο πρόσωπο της ενημερωτικής καμπάνιας για τον κορονοϊό (βίντεο)

Με χιούμορ και έντονη δόση αυτοσαρκασμού το βίντεο για τη χρήση μάσκας. Ποια πήρε την “σκυτάλη” από τον Σπύρο Παπαδόπουλο;

Οι ατάκες του Σπύρου Παπαδόπουλου από το “Μένουμε Σπίτι” προσαρμόστηκαν στις ανάγκες της αποκαλούμενης “Δεύτερης Φάσης” του σχεδίου για την αποτροπή της διασποράς του κορονοϊού. Και η Βίκυ Σταυροπούλου, η οποία πήρε την… σκυτάλη στην ενημερωτική καμπάνια μας δείχνει πώς να “Μένουμε Ασφαλείς”.

Πλέον από τις 6 το πρωί της Δευτέρας, όλοι μας καλούμαστε να τηρούμε με προσοχή τα μέτρα ατομικής υγιεινής και κοινωνικής αποστασιοποίησης, ενώ η μάσκα προστασίας κρίνεται επιβεβλημένη σε συγκεκριμένους χώρους.

Η Βίκυ Σταυροπούλου μας δείχνει πώς μπορούμε να φτιάξουμε μία αυτοσχέδια υφασμάτινη μάσκα, χρησιμοποιώντας ένα μπλουζάκι. Δεν χάνει την ευκαιρία να αυτοσαρκαστεί, με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο, χαρίζοντας άφθονο γέλιο…

Δείτε το βίντεο της καμπάνιας “Μένουμε Ασφαλείς”: