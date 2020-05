Πολιτισμός

Υπουργείο Πολιτισμού: Αυτοψία στο νεοκλασικό Σούτσου στη Σταδίου (εικόνες)

Μεγάλες καταστροφές υπέστη το εγκαταλελειμμένο νεοκλασικό επί της Σταδίου. Χαρακτηριστικές οι εικόνες.

Καταστροφές στο ξύλινο πάτωμα του δεύτερου ορόφου και κατάρρευση της ξύλινης στέγης της οικίας Αλεξάνδρου Σούτσου, επί της οδού Σταδίου 47, περιγράφει η αυτοψία που διενήργησε, στις 2 Μαΐου, κλιμάκιο μηχανικών της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του υπουργείου Πολιτισμού, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, σε μία πρώτη αποτίμηση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε στο εσωτερικό του κτηρίου τα ξημερώματα της 1ης Μαΐου.

Η πυρκαγιά στο τριώροφο νεοκλασικό «φαίνεται να ξεκίνησε και να περιορίστηκε στον β' όροφο του αρχικού κτιρίου» ενημερώνει σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού και προσθέτει: «Η νεοκλασική όψη επί της οδού Σταδίου, ο α' όροφος, τα δομικά στοιχεία του ισογείου, του α' ορόφου και του υπογείου δεν έχουν υποστεί ιδιαίτερες βλάβες. Οι εσωτερικές νεωτερικές διαρρυθμίσεις, τα πατάρια και οι ψευδοροφές έχουν υποστεί αρκετές ζημιές λόγω της κατάρρευσης του δαπέδου του υπερκείμενου ορόφου. Επίσης, έχουν διασωθεί (με αρκετές ζημιές) το σημαντικό παλαιό ξύλινο κλιμακοστάσιο του κτιρίου και ο ζωγραφικός διάκοσμος του α' ορόφου».

Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου, δηλαδή οι εξωτερικές λιθοδομές, τα αρχικά φέροντα οριζόντια στοιχεία από κεραμικούς γαλλικούς θολίσκους και χαλύβδινες δοκούς του υπογείου και του ορόφου, καθώς και οι εσωτερικοί τοίχοι από συμπαγείς οπτόπλινθους δεν φαίνεται να έχουν υποστεί ζημιές από την πυρκαγιά. Ωστόσο, η κατάρρευση της στέγης και μέρους του ξύλινου δαπέδου του β' ορόφου, είναι πιθανόν να οδηγήσει σε περαιτέρω αποδιοργάνωση των εσωτερικών τοιχίων του β' ορόφου, οι οποίοι έφεραν ήδη ρηγματώσεις από δυναμικές καταπονήσεις (σεισμό), όπως είχε διαπιστωθεί ήδη τον Μάιο του 2018.

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, ζήτησε από τις υπηρεσίες «να καταβληθεί προσπάθεια να εξασφαλιστεί η κάλυψη με την υποστύλωση του υπάρχοντος (μεταγενέστερου) εσωτερικού μεταλλικού φορέα και να χρησιμοποιηθεί για την έδραση στοιχείων της κάλυψης, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω ζημίες». Επίσης, «να ξεκινήσουν αμέσως τις διαδικασίες καθαρισμού του εσωτερικού και να τοποθετηθεί ικρίωμα στην όψη, ώστε να υπάρχει ασφαλής πρόσβαση για τις εργασίες και την εκπόνηση των μελετών και των απαραίτητων εργαστηριακών ελέγχων».

Το ακίνητο είναι ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος Αλέξανδρου Σούτσου, που διαχειρίζεται η Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου. Πρόκειται για χαρακτηριστικό δείγμα όψιμου νεοκλασικισμού, με πλούσιο μορφολογικό διάκοσμο στην κύρια όψη της οδού Σταδίου, η οποία δεν έχει υποστεί ιδιαίτερες επεμβάσεις και αλλοιώσεις, εξαιρουμένου του ισογείου, αποτυπώνοντας την παλαιά εικόνα ενός από τους κεντρικούς εμπορικούς άξονες της Αθήνας. Το κτίριο σφραγίστηκε με μέριμνα της Εθνικής Πινακοθήκης.