Υγεία - Περιβάλλον

Οδηγίες για την επαναλειτουργία των οδοντιατρείων (βίντεο)

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, Αθανάσιος Δεβλιώτης, δίνει οδηγίες για τη σταδιακή επαναλειτουργία των οδοντιατρείων.