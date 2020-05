Κοινωνία

Φωτιά σε μονοκατοικία στο Πάρκο Κλωναρίδη

Δείτε εικόνες απο την φλεγόμενη "Βίλα Κλωναρίδη". Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες που ρίχτηκαν στην μάχη με τις φλόγες

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε μονοκατοικία στο Πάρκο Φιξ-Κλωναρίδη, επί της οδού Πατησίων, στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπάρχουν πληροφορίες, έως αυτή την ώρα τουλάχιστον, για τυχόν εγκλωβισμένα άτομα.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

Δείτε τις εικόνες απο την περιοχή, που μας παραχώρησε ο αναγνώστης μας, Νάσος Αρβανίτης: