Κορονοϊός: διεθνής τηλεμαραθώνιος για το εμβόλιο

Ο στόχος για την συγκέντρωση κονδυλίων και η παγκόσμια κινητοποίηση για το εμβόλιο.

Ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα παγκόσμιων φορέων υγείας, η ΕΕ διοργανώνει, μαζί με τη Βρετανία, τη Νορβηγία, την Ιαπωνία, τον Καναδά και τη Σαουδική Αραβία μια διαδικτυακή διάσκεψη δωρητών, με στόχο τη συγκέντρωση τουλάχιστον 7,5 δις ευρώ για τις έρευνες για την ανάπτυξη εμβολίου, διαγνωστικών τεστ και θεραπειών κατά του covid-19.

Πρόκειται για ένα διεθνή τηλεμαραθώνιο που ξεκινάει σήμερα, 4 Μαίου, στις 4μ.μ. (ώρα Ελλάδας) και θα ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παγκόσμιοι κορυφαίοι επιστήμονες και ειδικοί στον τομέα της υγείας που συγκεντρώθηκαν στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Παρακολούθησης Ετοιμότητας που συγκλίθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την Παγκόσμια Τράπεζα, εκτιμούν ότι 7,5 δις ευρώ (8 δις δολάρια) αντιπροσωπεύουν τις άμεσες ανάγκες για την ανάπτυξη λύσεων για τα διαγνωστικά τεστ, τη θεραπεία και την πρόληψη, προκειμένου να αποφευχθεί η εξάπλωση του κορονοϊού.

Η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει επισημάνει ότι οι χώρες θα χρειαστούν περισσότερα χρήματα από τα 7,5 δις ευρώ και έχει χαρακτηρίσει τη διαδικτυακή διάσκεψη δωρητών «πραγματικό μαραθώνιο», επισημαίνοντας ότι το νέο εμβόλιο, τα διαγνωστικά τεστ και οι θεραπείες κατά του κορονοϊού πρέπει να γίνουν παγκοσμίως διαθέσιμα και σε προσιτές τιμές.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχει επίσης εκφράσει την ικανοποίησή της για τους διεθνείς οργανισμούς που βοηθούν στην συγκέντρωση κεφαλαίων για το εμβόλιο, όπως το Global Prepareness Monitoring Board, το Bil and Melinda Gates Foundation, το Welcome Trust, το World Health Organisation και πολλούς ακόμη.

Την έναρξη της διαδικτυακής διάσκεψης δωρητών θα κηρύξουν η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της ΕΕ, Σαρλ Μισέλ, ο Γενικός Γραμματέας των Η.Ε., Αντόνιο Γκουτέρες και ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους. Θα ακολουθήσουν ομιλίες ευρωπαίων και παγκόσμιων ηγετών.