ΠΙΣ: Συστάσεις για την άυλη συνταγογράφηση και την τηλεϊατρική

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος υπογραμμίζει πως η σχέση ασθενούς-ιατρού πρέπει να επιστρέψει στην κανονικότητα.

Με την χαλάρωση των μέτρων καραντίνας που επιχειρείται από σήμερα στην χώρα, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει ότι θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι ασθενείς και οι πάσχοντες από χρόνια νοσήματα να επισκέπτονται τις δομές παροχής υπηρεσιών υγείας για τον τακτικό τους έλεγχο.

Η άσκηση της τηλεϊατρικής πλέον περιορίζεται αυστηρά σε ασθενείς με COVID-19 που παρακολουθούνται στα σπίτια ή σε ανθρώπους που βρίσκονται σε καθεστώς υποχρεωτικής καραντίνας. Σε καμία άλλη περίπτωση δεν είναι θεμιτή η εξ αποστάσεως παρακολούθηση των ασθενών από τους ιατρούς τους.

Για το θέμα αυτό μάλιστα ο ΠΙΣ απέστειλε σχετική επιστολή στην ΕΝΠΕ (Ένωση Περιφερειών Ελλάδας) και την ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος).

Ομοίως δε, σε ό,τι αφορά την άυλη συνταγογράφηση, θα πρέπει να χρησιμοποιείται συνεκτιμώντας την ανάγκη του περιοδικού ελέγχου των παθήσεων των ασθενών. Στο πλαίσιο αυτό, οι θεράποντες κατά την κρίση τους, μπορούν να συστήνουν επανεξέταση εφόσον είναι αναγκαία, όταν έχουν αιτήματα άυλης συνταγογράφησης ασθενών που δεν έχουν ελεγχθεί επί μακρόν.

Με την χρήση μάσκας, επισκέψεις με ραντεβού ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός στα ιατρεία, και την τήρηση όλων των άλλων μέτρων προφύλαξης, η σχέση ασθενούς-ιατρού πρέπει να επιστρέψει στην κανονικότητα, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να διαφύγουν της προσοχής συμπτώματα και ασθένειες.

Τα μέτρα προστασίας στα ιατρεία τηρούνται σχολαστικά, όπως και όλα τα μέτρα που αναφέρονται στις σχετικές ανακοινώσεις και οδηγίες του ΕΟΔΥ και του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος έχει ζητήσει από τους Ιατρικούς Συλλόγους να επιτηρήσουν την εφαρμογή των μέτρων ειδικά στην πρώτη φάση, μέχρι αυτά να εμπεδωθούν.