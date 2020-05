Οικονομία

Παράταση και διευκρινίσεις για τα 800 ευρώ

Εγκύκλιος για συμπληρωματικές αιτήσεις για το επίδομα. Ποιοι και πότε μπορούν να κάνουν συμπληρωματική δήλωση.

Εκδόθηκε εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής νέων/συμπληρωματικών δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων επιχειρήσεων-εργοδοτών και εργαζομένων, ειδικών περιπτώσεων και ειδικών κατηγοριών, τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υποβολής αυτών, καθώς και το χρονοδιάγραμμα πληρωμών της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 800 ευρώ στους δικαιούχους, ως ακολούθως:

Επιχειρήσεις/Εργοδότες

Α. Επιχειρήσεις-εργοδότες που προέβησαν σε αναδρομική τροποποίηση κύριου ενεργού ΚΑΔ

Επιχειρήσεις-εργοδότες οι οποίες προέβησαν σε αναδρομική τροποποίηση κύριου ενεργού ΚΑΔ, σύμφωνα με το άρθρο 2 της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (Α' 84) και προκειμένου αυτές και οι εργαζόμενοί τους να τύχουν των ευεργετημάτων των οικονομικών μέτρων στήριξης για τον Απρίλιο 2020, μπορούν να προβούν:

1. Σε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, εάν δεν έχουν υποβάλει ξανά. Οι εργοδότες που δεν έχουν υποβάλει ξανά υπεύθυνη δήλωση και έχουν αλλάξει αναδρομικά ΚΑΔ, σύμφωνα με το άρθρο 2 της από 13/4/2020 ΠΝΠ (Α' 84) από πληττόμενο σε κλειστό ΚΑΔ με εντολή δημόσιας αρχής ή και το αντίστροφο, μπορούν να προβούν σε δηλώσεις εντός του χρονικού διαστήματος, όπως αυτό ορίζεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ του χρονοδιαγράμματος, που επισυνάπτεται. Σε περίπτωση που υποβάλλουν δήλωση ως πληττόμενες επιχειρήσεις, θα έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν ως ημερομηνία έναρξης αναστολών συμβάσεων εργασίας οποιαδήποτε ημερομηνία εντός του διαστήματος 21/3/2020 -20/4/2020.

2.Σε ορθή επανάληψη, εάν έχουν υποβάλει ξανά υπεύθυνη δήλωση. Οι εργοδότες που έχουν υποβάλει ξανά υπεύθυνη δήλωση και έχουν αλλάξει αναδρομικά ΚΑΔ, σύμφωνα με το άρθρο 2 της από 13/4/2020 ΠΝΠ (Α' 84) από πληττόμενο σε κλειστό ΚΑΔ με εντολή δημόσιας αρχής ή και το αντίστροφο, μπορούν να προβούν σε ορθές επαναλήψεις εντός του χρονικού διαστήματος, όπως αυτό ορίζεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ του χρονοδιαγράμματος, που επισυνάπτεται.

Β. Επιχειρήσεις-εργοδότες για τους εργαζόμενους των ειδικών περιπτώσεων, σύμφωνα με την υπ'αριθμ. οικ. 17078/505/30-4-2020 εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες θα μπορούν να προβούν σε υποβολή νέων ή συμπληρωματικών υπεύθυνων δηλώσεων για τους εργαζόμενούς τους, εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του χρονοδιαγράμματος, προσδιορίζοντας τις ειδικές περιπτώσεις στις οποίες αυτοί υπάγονται, σύμφωνα με τη με αριθμ οικ. 17078/505/30-4-2020 (ΑΔΑ: 6ΓΥΖ46ΜΤΛΚ-Ν2Η) εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Συγκεκριμένα, θα δοθεί η δυνατότητα να προστεθούν εργαζόμενοι σε ξεχωριστό πίνακα της δήλωσης, οι οποίοι εργάζονται στην επιχείρηση, αλλά δεν εμφανίζονται στην τρέχουσα κατάσταση απασχόλησης αυτής, με προϋπόθεση να έχουν συμπεριληφθεί σε οποιοδήποτε έντυπο έχει υποβάλει ο συγκεκριμένος εργοδότης στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) «ΕΡΓΑΝΗ» στο παρελθόν και με υποχρέωση χαρακτηρισμού των εργαζομένων ως προς την ειδική περίπτωση μεταξύ των κάτωθι:

α) Μεταβίβασης επιχείρησης, σύμφωνα με το Π.Δ. 178/2002

β) Μεταφοράς προσωπικού

γ) Γνήσιου Δανεισμού

δ) Γνήσιου δανεισμού κατά το παρελθόν

ε)Απασχόλησης, μέσω Ε.Π.Α

στ) Απασχόλησης, μέσω Ε.Π.Α.,στο παρελθόν

ζ) Επίσχεσης εργασίας

η)Υποβολής πινάκων προσωπικού σε περιπτώσεις μη εξαρτημένης εργασίας-Εσφαλμένες καταχωρήσεις σε έντυπα-Χειρόγραφες υποβολές εντύπων.

Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποβάλλουν δήλωση ως πληττόμενες επιχειρήσεις, θα έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν ως ημερομηνία έναρξης αναστολών συμβάσεων εργασίας οποιαδήποτε ημερομηνία εντός του διαστήματος 21/3/2020-20/4/2020.

Γ. Επιχειρήσεις-εργοδότες για τη δήλωση μισθώματος μηνός Απριλίου 2020

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες μπορούν να προβούν σε νέες/συμπληρωματικές δηλώσεις για τη δήλωση του μισθώματος για τον Απρίλιο 2020, εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, όπως αυτό ορίζεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ του χρονοδιαγράμματος, που επισυνάπτεται.

Δ. Πληττόμενες επιχειρήσεις-εργοδότες για τη μεταβολή της ημερομηνίας έναρξης ισχύος των αναστολών των συμβάσεων εργασίας

Πληττόμενες επιχειρήσεις-εργοδότες που επιθυμούν να μεταβάλουν την ημερομηνία έναρξης ισχύος των αναστολών των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, σε περίπτωση που έχουν υποβάλει δήλωση αναστολής εντός του Μαρτίου, έχουν τη δυνατότητα με ορθή επανάληψη να επιλέξουν ως ημερομηνία έναρξης αναστολής των συμβάσεων εργασίας μεταξύ του διαστήματος από τις 21/3/2020 έως τις 31/3/2020, με σκοπό την υποχρεωτική ευθυγράμμιση με τα αντίστοιχα στοιχεία, όπως δηλώνονται στην ΑΠΔ Μαρτίου 2020.

Οι υποβολές υπεύθυνων δηλώσεων (νέων/συμπληρωματικών/ορθών επαναλήψεων) θα γίνονται από τις 7/5/2020 έως και τις 10/5/2020.

Εργαζόμενοι

Α. Εργαζόμενοι των ειδικών περιπτώσεων, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 17078/505/30-4-2020 εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Οι εργαζόμενοι των ειδικών περιπτώσεων, σύμφωνα με την εγκύκλιο οικ. 17078/505/30-4-2020 (ΑΔΑ: 6ΓΥΖ46ΜΤΛΚ-Ν2Η) του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μπορούν να προβούν σε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, ως ακολούθως:

Σε συνέχεια της υποβολής υπεύθυνης δήλωσης από την επιχείρηση-εργοδότη, όπως αυτή περιγράφεται στις περιπτώσεις Α και Β του κεφαλαίου Ι της παρούσας απόφασης, οι εργαζόμενοι δικαιούχοι υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr) του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, όπως αυτό ορίζεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ του χρονοδιαγράμματος.

Στη δήλωση αυτή, ο εργαζόμενος προσδιορίζει την ειδική περίπτωση στην οποία υπάγεται. Επιπροσθέτως, θα δοθεί δυνατότητα στις υπεύθυνες δηλώσεις εργαζομένων σήμανσης ενεργής θέσης εργασίας, όπως εμφανίζεται αυτόματα με βάση την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», ως μη ισχύουσας, με υποχρέωση χαρακτηρισμού ως προς την ειδική περίπτωση, μεταξύ των κάτωθι:

α) Μεταβίβασης επιχείρησης, σύμφωνα με το Π.Δ. 178/2002

β) Μεταφοράς προσωπικού

γ) Γνήσιου Δανεισμού

δ) Γνήσιου δανεισμού κατά το παρελθόν

ε) Απασχόλησης, μέσω Ε.Π.Α.στ) Απασχόλησης, μέσω Ε.Π.Α. στο παρελθόν

ζ) Επίσχεσης εργασίας

η) Υποβολής πινάκων προσωπικού σε περιπτώσεις μη εξαρτημένης εργασίας-Εσφαλμένες καταχωρήσεις σε έντυπα -Χειρόγραφες υποβολές εντύπων.

Με τον τρόπο αυτό, θα δοθεί δυνατότητα υποβολής δήλωσης σε όσους εργαζόμενους υπάρχει υπεύθυνη δήλωση εργοδότη που τους θέτει σε αναστολή και όλες οι υπόλοιπες ενεργές θέσεις εργασίας έχουν χαρακτηριστεί ως μη ισχύουσες.

Β. Εργαζόμενοι, οι οποίοι υπάγονται στην περίπτωση θ) του άρθρου 1 της υπ. αριθμ. οικ. 16073/287/22-4-2020 (Β' 1547) ΚΥΑ

Δυνατότητα υποβολής υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 12997/231/23-3-2020 (Β' 993) ΥΑ, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr) του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε περίπτωση εργαζόμενων που έχει υποβληθεί τουλάχιστον μία υπεύθυνη δήλωση εργοδότη που θέτει τον εργαζόμενο σε αναστολή, αλλά υπάρχουν και άλλες ενεργές θέσεις εργασίας για τις οποίες δεν έχει δηλωθεί σε αναστολή και δεν έχουν χαρακτηριστεί ως μη ισχύουσες, των οποίων, όμως, οι δηλωμένες στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης αθροιστικά δεν ξεπερνούν το 30% των συνολικών εβδομαδιαίων ωρών εργασίας για όλες τις ενεργές θέσεις εργασίας από τις 15/3/2020 έως τις 20/4/2020.

Η δήλωση υποβάλλεται εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, όπως αυτό ορίζεται στο χρονοδιάγραμμα.Οι υποβολές υπεύθυνων δηλώσεων (όλα τα ΑΦΜ) θα γίνουν από τις 8/5/2020 έως και τις 12/5/2020, ενώ η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από τις 14/5 έως και τις 15/5/2020.

Γ. Ειδικές κατηγορίες εργαζομένων, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. οικ.16073/287/22-4-2020 ΚΥΑ (Β' 1547)

Οι εργαζόμενοι οι οποίοι υπάγονται σε μία από τις κατωτέρω κατηγορίες της υπ. αριθμ. οικ. 16073/287/22-4-2020 (ΑΔΑ:6ΙΩ946ΜΤΛΚ-ΨΦΗ) ΚΥΑ, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με ειδικό έντυπο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr) του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνουν την ειδική κατηγορία στην οποία υπάγονται, εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, όπως αυτό ορίζεται στο χρονοδιάγραμμα.

Ειδικότερα, αφορά τις ειδικές κατηγορίες:

α) Οι εργαζόμενοι οι οποίοι ακολουθούν που έλαβαν ειδικό εποχικό βοήθημα του άρθρου 22 του ν. 1836/1989 κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου 2019-Νοεμβρίου 2019, με εξαίρεση όσους εξ αυτών ήταν στη συνέχεια δικαιούχοι και έλαβαν επίδομα τακτικής ανεργίας από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020, το οποίο και παρατάθηκε κατά δύο μήνες, σύμφωνα με το άρθρο έβδομο της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α' 68), όπως ισχύει.

Λατόμοι, ασβεστοποιοί

Σμυριδορύκτες Νάξου

Δασεργάτες-ρητινοσυλλέκτες

Καπνεργάτες

Αγγειοπλάστες-κεραμοποιοί-πλινθοποιοί

Μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης

Μουσικοί-τραγουδιστές μέλη του οικείου επαγγελματικού σωματείου

Ηθοποιοί

Υποδηματεργάτες

Χειριστές-βοηθοί χειριστών κινηματογράφου

Ελεγκτές κινηματογράφου-θεάτρου

Ταμίες κινηματογράφου-θεάτρου

Τεχνικοί-κινηματογράφου & τηλεόρασης

Ταξιθέτες θεάτρου-κινηματογράφου

Χειριστές εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών μηχανημάτων

Μισθωτοί τουριστικού-επισιτιστικού κλάδου

Χορευτές-μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων

Τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων

β) Οι μισθωτοί του τουριστικού-επισιτιστικού κλάδου, των οποίων η τακτική επιδότηση ανεργίας έληξε τον Δεκέμβριο του έτους 2019.

γ) Οι οικοδόμοι, δικαιούχοι του δωροσήμου Πάσχα 2020, με εξαίρεση όσους εξ αυτών ήταν δικαιούχοι και έχουν λάβει επίδομα τακτικής ανεργίας για το χρονικό διάστημα από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020, το οποίο και παρατάθηκε κατά δύο μήνες, σύμφωνα με το άρθρο έβδομο της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α' 68), όπως ισχύει.

δ) Οι φορτοεκφορτωτές, που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Β ? Φορτοεκφορτωτών, Λιμένα και Ξηράς του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών (ΕΜΦ), καθώς και οι φορτοεκφορτωτές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Α ? (ΕΜΦ), εφόσον προσκομίσουν Λογαριασμό Ασφαλισμένου ή Βεβαίωση Ασφαλισμένου από τον e-ΕΦΚΑ, με την οποία βεβαιώνεται η ασφάλισή τους στον αντίστοιχο κωδικό ειδικότητας του εκφορτωτή λιμένα ή ξηράς, για το προγενέστερο χρονικό διάστημα από την έκδοση της παρούσας.

ε) Τα πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του ξεναγού και είναι υπόχρεα καταβολής εισφορών στον e -ΕΦΚΑ Πλ. Συντάγματος. Εξαιρούνται όσοι είτε είναι δικαιούχοι της παράτασης της τακτικής επιδότησης ανεργίας του άρθρου έβδομου της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α' 68), όπως ισχύει είτε είναι δικαιούχοι των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου όγδοου της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α' 68), όπως ισχύει, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του ν.4387/2016 (Α' 85) όπως ισχύει.

στ) Οι τουριστικοί συνοδοί, που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τουριστικές επιχειρήσεις όλης της χώρας, καταχωρημένοι στο μητρώο μελών του πανελλήνιου σωματείου τουριστικών συνοδών, εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση του μητρώου μελών του οικείου σωματείου περί της εγγραφής τους ως μέλος, μέχρι το έτος 2019, με εξαίρεση όσους εξ αυτών είναι δικαιούχοι και έλαβαν ή λαμβάνουν ή θα λάβουν επίδομα τακτικής ανεργίας εντός του διαστήματος από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020.

ζ) Οι αποκλειστικές/οί νοσοκόμοι, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο αποκλειστικών νοσοκόμων, που τηρείται στις Διοικήσεις των 7 Υγειονομικών Περιφερειών (ΔΥΠΕ) του υπουργείου Υγείας και δεν είναι υπόχρεοι υποβολής ΑΠΔ στον e-ΕΦΚΑ.

η) Οι εργαζόμενοι στην περιοχή του Αγίου Όρους για λογαριασμό της Ιερής Κοινότητας, Ιερών Μονών και των εξαρτημάτων τους και είναι υπόχρεοι καταβολής εισφορών στον e -ΕΦΚΑ Ουρανούπολης και Πολυγύρου.

Οι υποβολές υπεύθυνων δηλώσεων (όλα τα ΑΦΜ) θα γίνουν από τις 11/5/2020 έως και τις 17/5/2020 και η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις: α) 13/5/2020 και 14/5/2020 και β) 18/5/2020 και 19/5/2020.