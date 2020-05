Κοινωνία

Θρήνος για ειδικευόμενο γιατρό

Σοκ προκάλεσε ο αιφνίδιος θάνατος γιατρού εν ώρα εργασίας.

Αιφνίδιος θάνατος ειδικευόμενου γιατρού συγκλόνισε τους εργαζόμενους του νοσοκομείου Βόλου τη Δευτέρα.

Ο 42χρονος πατέρας δύο παιδιών με καταγωγή από τη Δράμα, έκανε ειδικότητά του στην αναισθησιολογία και χθες το πρωί πήγε κανονικά στη δουλειά του.

Το μεσημέρι κλήθηκε στο Τμήμα Επειγόντων για να εξετάσει ασθενή που χρειαζόταν διασωλήνωση. Εξέτασε τον ασθενή και εφόσον αποφασίστηκε η εισαγωγή του στη ΜΕΘ, έφυγε για να επιστρέψει στο τμήμα του. Κάθισε στο γραφείο του και όταν η νοσηλεύτρια πήγε στο γραφείο για να τον καλέσει σε περιστατικό τον βρήκε νεκρό.

Ο 42χρονος σε λίγους μήνες θα ολοκλήρωνε την ειδικότητά του και δεν είχε κάποιο πρόβλημα στην υγεία του.

Η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών

Επιστολή Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείου – Κέντρων Υγείας Μαγνησίας (ΕΙΝΚΥΜ) για την απώλεια του γιατρού εν ώρα υπηρεσίας: Θα θέλαμε από τα βάθη της καρδιάς μας να εκφράσουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια για τον άδικο χαμό του νέου συναδέλφου μας εν ώρα υπηρεσίας. Στην τέταρτη δεκαετία της ζωής του παρείχε ασάλευτα τις υπηρεσίες στους συνανθρώπους του. Ευχόμαστε επιτέλους η Πολιτεία να αναγνωρίσει και να βελτιώσει τις αδηφάγες συνθήκες εργασίας και εφημέρευσης όλων των συναδέλφων. Καλό Παράδεισο Συνάδελφε»