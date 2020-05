Πολιτική

Σακελλαροπούλου για Marfin: ζωές έγιναν θυσία της μισαλλοδοξίας και του διχασμού

Ποιο μήνυμα στέλνει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, με αφορμή την επέτειο της τραγωδίας.

«Δέκα χρόνια από την τραγωδία της #marfin. Τρείς ανθρώπινες ζωές θυσία στον βωμό της μισαλλοδοξίας και του διχασμού. Τιμούμε τη μνήμη τους και εύχομαι να μην ξαναζήσουμε ποτέ στη χώρα μας εκδηλώσεις ακραίας πόλωσης και τυφλής βίας», αναφέρει σε ανάρτηση της στα social media η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερινα Σακελλαροπούλου