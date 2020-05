Πολιτική

Μητσοτάκης: “Έγκλημα χωρίς τιμωρία” η επίθεση στην Marfin

Η Πολιτεία θα τιμήσει τους ανθρώπους που χάθηκαν. Τι ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Το μήμυνμα της Προέδρου της Δημοκρατίας.

Ειδική αναφορά για την μαύρη επέτειο της τραγωδίας στο υποκατάστημα της Marfin στην οδό Σταδίου έκανε στην αρχή της ομιλίας του στη Βουλή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Δέκα χρόνια μετά τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων της Marfin, αθώων συμπολιτών μας που τους στέρησε τη ζωή η τυφλή βία και ο διχασμός» είπε από το βήμα της Βουλής κάνοντας λόγο για «έγκλημα δίχως τιμωρία».

Ανέφερε ακόμη ότι τις επόμενες μέρες η Πολιτεία θα τιμήσει τη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν τοποθετώντας μια ειδική πλακέτα «στο κτήριο της φωτιάς, που θα πολεμά τη λήθη και θα μας καλεί σε ενότητα και σε δημοκρατική επαγρύπνηση και θα κρατά ζωντανό το μεγάλο δίδαγμα εκείνης της μέρας με δύο λέξεις: Ποτέ πια».

«Δέκα χρόνια από την τραγωδία της #marfin. Τρείς ανθρώπινες ζωές θυσία στον βωμό της μισαλλοδοξίας και του διχασμού. Τιμούμε τη μνήμη τους και εύχομαι να μην ξαναζήσουμε ποτέ στη χώρα μας εκδηλώσεις ακραίας πόλωσης και τυφλής βίας», αναφέρει σε ανάρτηση της στα social media η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερινα Σακελλαροπούλου.

Χρυσοχοΐδης για Marfin΅Ένα έγκλημα μίσους που δεν παραγράφεται

Δήλωση για τα δέκα χρόνια από τον δολοφονικό εμπρησμό της Marfin έκανε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Συγκεκριμένα, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναφέρει: «Πριν 10 χρόνια Έλληνες έκαψαν Έλληνες, πολίτες έκαψαν συμπολίτες. Η δολοφονία στη Μαρφίν δεν ξεχνιέται. Ήταν ένα έγκλημα μίσους που δεν παραγράφεται, αυτό το στίγμα φανατισμού δεν ξεπλένεται. Οι φυσικοί αυτουργοί παραμένουν ατιμώρητοι. Είναι ζήτημα δημοκρατίας, είναι ευθύνη της πολιτείας να τους οδηγήσει στη δικαιοσύνη. Η φρίκη της Μαρφίν μας θυμίζει ότι ιδέες που σκοτώνουν δεν είναι ανθρώπινες, παγώνουν τον πολιτισμό μας, μας στέλνουν πολύ πίσω στους εμφύλιους και στους διχασμούς που γεμίζουν με σκοτάδι την νεώτερη ιστορία μας. Τα 10 χρόνια είναι διπλό μνημόσυνο για τα θύματα. Είναι ευθύνη, πως οι ένοχοι, που δεν τολμούν να εμφανιστούν, θα αποκαλυφθούν. Είναι υπόσχεση πως οι οικογένειές τους θα βρουν επιτέλους στην πολιτεία, μετά από ταλαιπωρίες, ολιγωρίες και αδιαφορία, τον συνομιλητή, την αρωγή και αναγνώριση που αξίζουν. Ας τους μνημονεύσουμε, 10 χρόνια μετά, στον καιρό της πανδημίας που μας ένωσε στη συνείδηση της κοινής μοίρας, κρατώντας αυτή τη σκέψη: Πόσο οι άνθρωποι σφάλλουν όταν διχάζονται αλλά και πόσα μπορούν να πετύχουν όταν συνεργάζονται.»