Αποζημιώσεις στους Δήμους που φιλοξενούν μετανάστες

Ξεκινά η καταβολή ανταποδοτικών τελών σε δήμους που φιλοξενούν πρόσφυγες και μετανάστες. Οι πίνακες με τα ποσά.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μετανάστευσης και Ασύλου, αποδίδονται ανταποδοτικά τέλη 2.778.202 € συνολικά στους Δήμους, που επιβαρύνονται με την φιλοξενία μεταναστών εντός των διοικητικών ορίων τους, για το α’ τρίμηνο του 2020. Οι εν λόγω Δήμοι, βάση του Ν. 4662/20, έχουν ήδη χορηγηθεί 9.491.400 € για το 2019 στους Δήμους. Συνολικά, οι δικαιούχοι Δήμοι έχουν λάβει 12.269.602 €.

Συγκεκριμένα, το ύψος του τέλους καθορίζεται στο ποσό των δώδεκα και μισό (12,5) ευρώ μηνιαίως κατ` άτομο, με την προϋπόθεση πως διέμενε σε μονάδα προσωρινής φιλοξενίας μέχρι και τις 31 Μαρτίου. Στη συνέχεια, αυξάνεται: i) κατά πέντε τοις εκατό (5%), όταν η αναλογία του αριθμού των διαμενόντων στις μονάδες προς το συνολικό πληθυσμό του Δήμου υπερβαίνει το ένα τοις εκατό (1%), ii) κατά δέκα τοις εκατό (10%) όταν η αναλογία υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) και iii) κατά είκοσι τοις εκατό (20%) όταν η αναλογία υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, που βιώνουμε τη μέγιστη επιβάρυνση, ο Δήμος Μυτιλήνης συνολικά λαμβάνει € 3,9 εκ, Ανατολικής Σάμου € 1,5 εκ και Χίου € 1,1 εκ. Επισυνάπτεται ο αναλυτικός πίνακας των Δήμων. Θα καταβληθούν αντίστοιχα τέλη για τα υπόλοιπα τρίμηνα του 2020.

Επιπροσθέτως, σε συνέχεια της πρόσφατης διάταξης του ν. 4662/20 (παρ. 4, άρθρο 195/ΦΕΚ Α΄ 27), θα ακολουθήσει -εντός του μηνός- επιχορήγηση των Δήμων για κάλυψη έκτακτων αναγκών και αποζημιώσεων από τυχόν προκληθείσες ζημίες στην περιουσία τρίτων φυσικών και νομικών προσώπων από τους διαμένοντες στις μονάδες φιλοξενίας, για το έτος 2019.

Παράλληλα, με κοινή απόφαση που συνυπογράφουν οι Υπουργοί Οικονομικών και Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορίζονται η διοικητική σύσταση του Ταμείου Αλληλεγγύης στο οποίο έχουν διατεθεί € 25 εκ, οι προϋποθέσεις και οι όροι χρηματοδότησης των σχετικών έργων σε Δήμους, καθώς και όλες οι συναφείς διαδικασίες που αφορούν την υποβολή αιτήσεων για χρηματοδότηση, τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων, τον έλεγχο της πορείας εκτέλεσης των έργων και τα δικαιολογητικά εκταμίευσης των πόρων. Ειδικότερα, το Ταμείο Αλληλεγγύης αποσκοπεί στην χρηματοδότηση έργων υποδομών αποκλειστικά σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού (Δήμους) στα όρια των οποίων είτε λειτουργούν μονάδες φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων, είτε θα τεθούν σε λειτουργία μονάδες φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων. Ως αρμόδια Υπηρεσία για τη λειτουργία του Ταμείου ορίζεται η Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Επιπλέον, η αξιολόγηση των προτάσεων από την αρμόδια υπηρεσία θα λαμβάνει χώρα σε δύο στάδια εντός 30 ημερών. Σε πρώτη φάση, θα πραγματοποιείται τυπικός έλεγχος των δικαιολογητικών που καταθέτουν οι Δήμοι, η πληρότητα των οποίων θα οδηγεί στο δεύτερο στάδιο. Σε αυτό, θα εξετάζονται οι προτάσεις με βάση περαιτέρω ουσιαστικά κριτήρια αξιολόγησης, όπως η επιλεξιμότητα του έργου, η σκοπιμότητα και ο ολοκληρωμένος και λειτουργικός χαρακτήρας του, η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης κ.ά. Τέλος, η έγκριση του έργου συνεπάγεται την αυτόματη εκταμίευση προκαταβολής ύψους 40% του συνολικού προϋπολογισμού του. Η παρακολούθηση και η πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου του έργου και η εν γένει υλοποίηση του βαρύνει αποκλειστικά τον δικαιούχο Δήμο, ενώ τα σχετικά στοιχεία πρέπει να κοινοποιούνται στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, όποτε ζητηθούν. Κατόπιν της ολοκλήρωσης του χρηματοδοτούμενου -από το Ταμείο- έργου, ο δικαιούχος Δήμος υποχρεούται να διασφαλίζει τη λειτουργία και συντήρησή του τουλάχιστον για 5 έτη. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση μη ορθής χρήσης της προκαταβολής ή του συνόλου της χρηματοδότησης, με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, ανακαλείται η χρηματοδότηση του Δήμου, ο οποίος και υποχρεούται να επιστρέψει στο Ταμείο Αλληλεγγύης το ποσό που έχει λάβει, νομιμοτόκως από την ημερομηνία εκταμίευσης του.