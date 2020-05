Κοινωνία

Μουσικά Σχολεία: Οι ημερομηνίες για τις εγγραφές

Πώς θα γίνουν οι αιτήσεις για τα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία, για την επόμενη σχολική χρονιά.

Υπεγράφη από την αρμόδια υφυπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, η εγκύκλιος για τη διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων για το ερχόμενο σχολικό έτος, 2020-21.

Οι γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών θα μπορούν από τις 4 Μαΐου έως τις 29 Μαΐου 2020 (ώρα 14:00) να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μόνο στο Μουσικό ή Καλλιτεχνικό Σχολείο της περιοχής τους.

Σημειώνεται, ότι στην Α΄ τάξη των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων (Γυμνασίων) εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικών Σχολείων, εφόσον επιτύχουν στις σχετικές εξετάσεις που διενεργούνται.

Στα Καλλιτεχνικά Σχολεία λειτουργούν τρεις κατευθύνσεις: α) Εικαστικών Τεχνών β) Θεάτρου-Κινηματογράφου γ) Χορού. Έτσι, σε περίπτωση που κάποιος μαθητής επιθυμεί να είναι υποψήφιος σε δύο (2) κατευθύνσεις ο γονέας-κηδεμόνας του θα πρέπει να υποβάλει διαφορετική αίτηση για κάθε κατεύθυνση.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας, minedu.gov.gr