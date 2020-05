Life

Κορονοϊός: Η Έμμα Στόουν για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων

Ποιό μήνυμα στέλνει η δημοφιλής ηθοποιός, εν μέσω της πανδημίας κα της επίπτωσης της στους ανήιλκιους.

Ο Μάιος είναι μήνας ευαισθητοποίησης για την ψυχική υγεία και η Έμμα Στόουν προσφέρει λόγια υποστήριξης σε όσους δίνουν τη μάχη κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19.

«Πολλοί από εμάς είμαστε αντιμέτωποι με την απομόνωση, το άγχος και την αβεβαιότητα στη διάρκεια της κρίσης του κορονοϊού και αυτό αφορά 17 εκατομμύρια παιδιά και έφηβους στην Αμερική - είναι ένα στους πέντε - που έχουν διαταραχή ψυχικής υγείας, εξήγησε καθώς ανακοίνωνε την εκστρατεία της οργάνωσης Child Mind Institute με σύνθημα #WeThriveInside, μια ψηφιακή πρωτοβουλία που θα βοηθήσει όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα αυτή την περίοδο με τηλεϊατρική και online συμβουλές. «Σας προσκαλούμε να γίνετε μέλος της ομάδας μας» ανάφερε η ηθοποιός.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας, το Child Mind Institute θα προβάλει βίντεο με διάσημες προσωπικότητες, οι οποίες μοιράζονται ιστορίες για το πώς παραμένουν σε καλή ψυχική κατάσταση, ενώ ενθαρρύνουν τις οικογένειες και τα παιδιά να ελέγξουν τις πληροφορίες που παρέχει ο οργανισμός για τον κορονοϊό.

Τα βίντεο θα αναρτηθούν στους λογαριασμούς στα social media του Child Mind Institute. Μεταξύ άλλων μηνύματα υπέρ της διατήρησης της ψυχικής υγείας θα στείλουν οι Jonah Hill, Margot Robbie, Andrew Garfield, Octavia Spencer, Misty Copeland, Kevin Love, Jameela Jamil, Lena Dunham, Mark Ronson, Jim Gaffigan, Zoey Deutch, Keith Powers, Julia Michaels, Moby, Missy Franklin, Nicole Scherzinger, Sarah Michelle Gellar , Lindsey Stirling, Emma Chamberlain και πολλοί άλλοι επιβεβαίωσαν τη συμμετοχή τους.

Η Έμμα Στόουν, ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου της οργάνωσης κατέθεσε πρώτη τη δική της μαρτυρία. «Κάτι που μου αρέσει πολύ όταν παλεύω με το άγχος είναι ένα άδειασμα του μυαλού. Αυτό που κάνω είναι απλώς να γράφω γι αυτό που με ανησυχεί» αναφέρει στο βίντεο.

«Απλώς γράφω και γράφω και γράφω και δεν το σκέφτομαι και δεν το διαβάζω ξανά. Θεωρώ ότι είναι πραγματικά, πολύ χρήσιμο για μένα να το μεταφέρω στο χαρτί». «Ελπίζω να μείνετε ασφαλείς, να μείνετε δυνατοί και υγιείς και σας στέλνω πολύ αγάπη» τονίζει η ηθοποιός