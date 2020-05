Κοινωνία

Πέθανε ο άστεγος της οδού Σταδίου

Ο θάνατος του Χρήστου γνωστοποιήθηκε μέσα από τη σελίδα της “Κιβωτού των αστέγων” στο Facebook.

Ο Χρήστος, ο άστεγος που είχε βρει επί χρόνια το δικό του «καταφύγιο» στην οδό Σταδίου έφυγε από τη ζωή πριν από το Πάσχα. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή από τη σελίδα της “Κιβωτού των αστέγων” στο Facebook.

Τον Χρήστο, που φωτογράφισε πριν από λίγα χρόνια η βρετανική Telegraph, είχε στήσει το δικό του σπίτι, τα… υπάρχοντά του σε έναν από τους κεντρικότερους δρόμους της Αθήνας και κάθε Χριστούγεννα στόλιζε το δέντρο του, ενώ παράλληλα έγραφε και ποιήματα.

Στον κορυφή του δέντρου, αντί για αστέρι έβαζε έναν σκούφο του Αγίου Βασίλη ενώ τα στολίδια τα είχε μαζέψει από φίλους και περαστικούς στέλνοντας σε όλους ένα μήνυμα αισιοδοξίας τις γιορτινές ημέρες.