Κοινωνία

Επεισόδια με νεαρούς που έκαναν πάρτι σε πλατεία

Πάνω από 400 νεαροί συγκεντρώθηκαν σε πλατεία αγνοώντας τις συστάσεις των Αρχών... Πώς αντέδρασαν στη θέα της αστυνομίας.

Επεισόδια σημειώθηκαν τα μεσάνυχτα στην πλατεία Αγίου Ιωάννου, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, όταν νεαροί πέταξαν αντικείμενα σε αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο για να τους κάνουν σύσταση να διαλυθούν για την αποφυγή εξάπλωσης του κορονοϊού.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, περίπου 400 νεαροί που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο και έκαναν πάρτι πίνοντας αλκοόλ, μόλις είδαν αστυνομικούς να φτάνουν στο σημείο άρχισαν να πετούν εναντίον τους μπουκάλια και πέτρες.

Η ηρεμία στην περιοχή αποκαταστάθηκε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ενώς έως αυτή την ώρα η Αστυνομία δεν έχει προχωρήσει σε προσαγωγές.

Παρόμοιο σκηνικό με συνωστισμό ατόμων, είχε σημειωθεί και το βράδυ της Δευτέρας, όπως φαίνεται και από φωτογραφία από την πλατεία, που ανέβηκε στο διαδίκτυο.