Κόσμος

Κορονοϊός: ξεπέρασαν τους 15000 οι θάνατοι στη Λατινική Αμερική

Ποια χώρα της Λατινικής Αμερικής έχει υποστεί το πιο βαρύ πλήγμα;

Η περιφέρεια της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής ξεπέρασε το φράγμα των 15.000 θανάτων εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού με τη Βραζιλία να είναι η χώρα που έχει υποστεί το πιο βαρύ πλήγμα (σχεδόν 8.000 νεκροί), σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, το οποίο βασίζει την καταμέτρησή του σε επίσημες ανακοινώσεις των αρχών.

Σε αυτή την περιοχή του κόσμου, όπου η πανδημία αναμένεται να φθάσει στην κορύφωσή της τις επόμενες ημέρες, είχαν επίσης καταγραφεί 282.000 κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό ως τις 05:30 (ώρα Ελλάδας).

Μετά τη Βραζιλία (7.921 θάνατοι, 114.715 κρούσματα), οι χώρες που πλήττονται περισσότερο από την πανδημία είναι το Μεξικό (2.507, 26.025) και ο Ισημερινός (1.569, 31.881).