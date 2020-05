Πολιτική

Μηταράκης: η Ελλάδα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

«Μειώνουμε τις μεταναστευτικές ροές, περιορίζουμε τις επιπτώσεις τους στις τοπικές κοινωνίες» τόνισε... Νέο νομοσχέδιο για το Μεταναστευτικό.

Η κυβέρνηση της ΝΔ δεν ακολουθεί την πολιτική που ακολούθησε η χώρα έως το 2019. Η Ελλάδα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι: αυτό τόνισε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης μιλώντας προς τα μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης που άρχισε να επεξεργάζεται το νομοσχέδιο με τίτλο «Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 (Α΄ 169), 4375/2016 (Α΄ 51), 4251/2014 (Α΄ 80) και άλλες διατάξεις».

Στόχος του νομοσχεδίου είναι η μείωση των μεταναστευτικών ροών και ο περιορισμός των επιπτώσεων στις τοπικές κοινωνίες, είπε ο κ. Μηταράκης. Είπε μάλιστα τους αντιπολιτευόμενους βουλευτές, που μιλούν για ανάγκη αποσυμφόρησης των νησιών, ότι τώρα έχουν την ευκαιρία να ψηφίσουν διατάξεις του νομοσχεδίου που επιταχύνουν τη διαδικασία απόδοσης ασύλου. Επισήμανε μάλιστα ότι με την προβλεπόμενη αντικατάσταση των ανοιχτών δομών από κλειστές, οι διαμένοντες σε αυτές θα είναι «κάτω από το μισό», ενώ (οι ανοιχτές δομές) θα κλείσουν λίγες ημέρες μετά τη δημιουργία των κλειστών δομών.

Κάνοντας έναν μίνι-απολογισμό της αποτελεσματικότητας των μέτρων για τη φύλαξη των συνόρων, ο κ. Μηταράκης είπε ότι καταγράφηκαν μόνο 39 αφίξεις τον Απρίλιο, και ότι στο πρώτο τετράμηνο του 2020 οι αφίξεις μειώθηκαν κατά 20% σε σχέση με το 2019. Αναφερόμενος στα μέτρα επιτάχυνσης της διαδικασίας ασύλου, είπε ότι μειώθηκε ο χρόνος πρώτης απόφασης (για τις αφίξεις του 2020) στις 24 ημέρες, από 183 ημέρες το 2019. Ενώ το 2019 εκδίδονταν 4.000 αποφάσεις ασύλου τον μήνα, τον Μάρτιο του 2020 βγήκαν 7.000 αποφάσεις, ενώ τον Απρίλιο του 2020 εκδόθηκαν 15.000 αποφάσεις, είπε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Μηταράκης στην εισαγγελική διερεύνηση της υπόθεσης έκδοσης στην Μυτιλήνη, την περίοδο 2016-19, πάνω από 25.000 πιστοποιητικών ευαλωτότητας, που – είπε ο υπουργός – επέτρεψαν σε αυτούς τους μετανάστες να φύγουν από τα νησιά και να αποφύγουν την απέλαση.

Παράλληλα, ο κ. Μηταράκης μίλησε για την αποδοχή από τον ΣΥΡΙΖΑ της κοινής δήλωσης ΕΕ - Τουρκίας, η οποία – έκρινε – «εγκλωβίζει» (μετανάστες) στα νησιά. Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου έδωσε επίσης στοιχεία για τη διαδικασία αποσυμφόρησης των νησιών, λέγοντας ότι την 1η Ιανουαρίου 2020 καταγράφονταν 38.400 διαμένοντες στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) και τις δομές, αλλά είναι 34.100 σήμερα, δηλαδή 4.300 λιγότεροι, παρότι μπήκαν 9.137 μετανάστες πριν από τη λήψη μέτρων από το ΚΥΣΕΑ.

Για τον στόχο περιορισμού των επιπτώσεων στις τοπικές κοινωνίες, ο κ. Μηταράκης είπε ότι υπηρετείται με τη μετατροπή των ανοιχτών δομών «σε κλειστές και ελεγχόμενες», με την κατάργηση του προγράμματος φιλοξενίας σε ξενοδοχεία, με την αυστηρή πιστοποίηση των ΜΚΟ και των στελεχών τους, και με την οικονομική στήριξη (50 εκ ευρώ) στους εμπλεκόμενους δήμους.

Απαντώντας στην κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την πρόσληψη μετακλητών στο υπουργείο, είπε ότι συμφωνεί επί της αρχής να μην χρησιμοποιούνται (μετακλητοί) σε θέσεις δημόσιας ευθύνης, «αν και επί ΣΥΡΙΖΑ ο διευθυντής ασύλου και ο διευθυντής της αρχής προσφυγών ήταν μετακλητοί», αλλά έχουμε «αυξημένες ανάγκες». Αναφέρθηκε στις ενέργειες προσέλκυσης δημοσίων υπαλλήλων από άλλες υπηρεσίες στο υπουργείο του (αποσπάσεις, μετατάξεις κ.λπ.) όπως και στην προκήρυξη (τον Μάιο) θέσεων συμβασιούχων για τρία χρόνια, καθώς και στο αίτημα του προς το ΑΣΕΠ για προκήρυξη μόνιμων θέσεων. Διαβεβαίωσε ότι έως τις 31/12/2021 οι μετακλητοί θα αντικατασταθούν από δημοσίους υπαλλήλους.

Ο κ. Μηταράκης αναφέρθηκε σε κονδύλια που διατέθηκαν στην Ελλάδα, αλλά η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τα έδινε σε ΜΚΟ για να διευθύνουν τις δομές και να προσλαμβάνουν όποιους ήθελαν: «Είχατε ιδιωτικοποιήσει τις δομές της ενδοχώρας», είπε απευθυνόμενος στην αξιωματική αντιπολίτευση. Ο κ. Μηταράκης επανέλαβε ότι για τους υπάρχοντες συμβασιούχους, δόθηκε ήδη παράταση έως τον Απρίλιο του 2021, καθώς και ότι δεν ανανεώθηκαν 17 συμβάσεις λόγω νομικών κωλυμάτων. Όσον αφορά τις διευκρινίσεις που του ζητήθηκαν για την πρόβλεψη απορρήτων κονδυλίων στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, είπε ότι η χώρα είναι αντιμέτωπη με κυκλώματα «λαθροδιακινητών» και κυκλώματα που δημιουργούν προβλήματα στις δομές και ότι χρειάζονται ειδικά κονδύλια για τον περιορισμό των ροών, την επιτάχυνση των απελάσεων και τη μεγαλύτερη ασφάλεια στις δομές. Διαβεβαίωσε ότι τα κόμματα μπορούν να ενημερώνονται μέσω της Βουλής.

ΝΔ

Για τον «αποσταθεροποιητικό ρόλο» της Τουρκίας στο θέμα της ροής μεταναστών, μίλησε ο εισηγητής της ΝΔ Κ. Κατσαφάδος. Η κυβέρνηση έδειξε ότι έχουμε τη δυνατότητα να υπερασπιστούμε τα σύνορα της Ελλάδας και της Ευρώπης, είπε ο κ. Κατσαφάδος και συμπλήρωσε: «Η Ελλάδα δεν εκβιάζεται». Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο, μίλησε για την ανάγκη δημιουργίας «κλειστών δομών» όπου θα εντάσσεται το σύνολο των εισερχομένων και την κατάργηση της χρήσης ξενοδοχείων. Προσπαθούμε να εφαρμόσουμε την «τάξη» είπε ο κ. Κατσαφάδος και πρόσθεσε: Στόχος μας είναι οι μετανάστες/πρόσφυγες που είναι στα νησιά, να πάνε στο μισό. Τέλος κατηγόρησε την προηγούμενη κυβέρνηση για «αδιαφανείς διαδικασίες» στο μεταναστευτικό.

ΣΥΡΙΖΑ

Στην ανάγκη ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης του μεταναστευτικού/προσφυγικού, «μακριά από ακροδεξιές λογικές και λογικές κοινωνικού αυτοματισμού» αναφέρθηκε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Γ. Ψυχογιός, δηλώνοντας παράλληλα ότι το κόμμα του θα στηρίξει την κυβέρνηση στην πολιτική μετακινήσεων από τα νησιά στην ενδοχώρα.

Για την πολιτική της κυβέρνησης για δημιουργία κλειστών δομών προκειμένου να ελέγχονται οι πρόσφυγες/μετανάστες, είπε ότι αυτό αποτελεί προσβολή στον κόσμο που εξυπηρετούσε τις ανοιχτές δομές, όπως στον Σκαραμαγκά.

Για τη στελέχωση υπηρεσιών του υπουργείου με μετακλητούς που παίρνουν θέσεις ευθύνες είπε ότι δεν θα υπάρχει «καμία λογοδοσία» και οι θέσεις αυτές πρέπει να καλύπτονται από άλλες υπηρεσίες του δημοσίου. Επίσης κάλεσε τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου να ανανεώσει τις συμβάσεις 17 εργαζομένων στις υπηρεσίες ασύλου.

Κίνημα Αλλαγής

Στην απροσδιοριστία σχετικά με το μέγεθος των ροών το επόμενο διάστημα αναφέρθηκε στην ομιλία του ο αγορητής του Κινήματος Αλλαγής Γ. Καμίνης. Σημείωσε παράλληλα ότι η κοινή δήλωση ΕΕ - Τουρκίας «δεν έχει κύρος. Κινείται στα όρια του αστείου, εάν σκεφτούμε ότι ο (σ.σ. πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ) Ερντογάν σχεδίασε και εκτέλεσε την επιχείρηση στον Έβρο». Ο κ. Καμίνης επέκρινε την κυβέρνηση διότι «αντί να πείτε ότι οι αιτήσεις ασύλου διπλασιάσθηκαν στο τελευταίο εξάμηνο και έφτασαν στις 125.000, λέτε ότι απελάσατε σε τέσσερις μήνες 140 ανθρώπους».

Μίλησε ακόμα για θέματα αντισυνταγματικότητας που σχετίζονται με τη στελέχωση υπηρεσιών με μετακλητούς, που «μπορεί να γίνουν διευθυντές με υπογραφή και αποφασιστική αρμοδιότητα», σημειώνοντας ότι οι μετακλητοί «είναι στην απόλυτη διάθεση του υπουργού και αποχωρούν κάθε φορά που αλλάζει ο υπουργός». Όταν αυτό θα συμβαίνει, η διοίκηση θα χάνει την πείρα που θα έχει αποκτηθεί, προειδοποίησε ο κ. Καμίνης.

ΚΚΕ

Η αγορήτρια του ΚΚΕ Μαρία Κομνηνάκα αναρωτήθηκε «ως πότε θα νομοθετεί η κυβέρνηση με τη Βουλή στην καραντίνα. Σε λίγο θα πέσουμε στην αυστηρή σύσταση Χαρδαλιά να μη κυκλοφορούμε μετά τα μεσάνυχτα», σχολίασε η κυρία Κομνηνάκα, η οποία πήρε τον λόγο στις 22:40.

Η αγορήτρια δήλωσε ότι θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο, ενώ ζήτησε από τη κυβέρνηση να πει εάν σκοπεύει να κατασκευάσει πλωτά φράγματα όπως είχε εξαγγείλει. Τόνισε ακόμη ότι την ώρα που η κυβέρνηση «πετά» στα κέντρα κράτησης τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, δίνει με το ίδιο νομοσχέδιο διευκολύνσεις σε πολίτες άλλων χωρών, στο πλαίσιο χορήγησης χρυσής βίζας και σπουδαστικών θεωρήσεων.

Ελληνική Λύση

Ο αγορητής της Ελληνικής Λύσης Αντ. Μυλωνάκης ζήτησε από την κυβέρνηση να πάρει πίσω το νομοσχέδιο, λέγοντας ότι μιλά για τους 140 που απέλασε και όχι για το πόσοι ήρθανε. Ζήτησε να μάθει τι θα είναι τα απόρρητα κονδύλια που προβλέπονται για το υπουργείο Μετανάστευσης και επέκρινε την κυβέρνηση ότι την ώρα που «ο λαός κλείστηκε» στο σπίτι λόγω της πανδημίας του κορονοϊού «κάνετε μεταφορές (μεταναστών/προσφύγων) και εποικίζετε την ενδοχώρα». Επίσης είπε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ δεν μιλά πια για λαθρομετανάστες ή λαθροεισβολείς αλλά για διεθνή προστασία υπηκόων τρίτων χωρών. Κάλεσε την κυβέρνηση να φτιάξει δομές σε ακατοίκητα νησιά.

ΜέΡΑ25

Από το ΜέΡΑ25, η κυρία Φωτεινή Μπακαδήμα είπε ότι τα νησιά δεν πρέπει να γίνουν αποθήκες ψυχών και μόνη λύση είναι η μεταφορά των μεταναστών/προσφύγων στη ενδοχώρα. Τόνισε επίσης ότι οι εταίροι μας στην ΕΕ πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. «Μας αποκαλούν φύλακες των συνόρων της Ευρώπης, για να μας χρυσώσουν το χάπι», αλλά η αλήθεια είναι ότι μετατρεπόμαστε σε «δεσμοφύλακες», είπε. Η αγορήτρια του ΜέΡΑ25 αναρωτήθηκε πως θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες χορήγησης ασύλου όταν στις αρχές Μαΐου έληξαν οι συμβάσεις εργαζομένων σε αυτές. Επίσης, με αφορμή τη μεταφορά της προστασίας των ανηλίκων μεταναστών/προσφύγων από το υπουργείο Εργασίας στο υπουργείο Μετανάστευσης, επανέλαβε το «αναπάντητο» ερώτημά της για τη τύχη των 1.200 παιδιών που έφυγαν από τις δομές και αγνοούνται. Ζήτησε διευκρινίσεις για την πρόβλεψη απορρήτων κονδυλίων στο υπουργείο Μετανάστευσης.

Λόγω των μέτρων που έχει λάβει η Βουλή για την αποτροπή διασποράς του κορονοϊού, η πρώτη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης για τη «Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας» διεξήχθη στην αίθουσα της Ολομέλειας το βράδυ της Τρίτης, αμέσως μετά την ψήφιση του περιβαλλοντικού νομοσχεδίου, και ολοκληρώθηκε μετά τα μεσάνυχτα. Η επιτροπή συνεδριάζει εκ νέου το μεσημέρι της Τετάρτης, με ακρόαση φορέων μέσω τηλεδιάσκεψης. Το νομοσχέδιο θα εισαχθεί προς ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής την Παρασκευή 8η Μαΐου.