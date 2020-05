Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: δεύτερο θύμα από το γηροκομείο στη Νέα Μάκρη

Μετά από ένα 24ωρο χωρίς κανένα νεκρό στη χώρα μας, μια γυναίκα έγινε γνωστό ότι έχασε τη μάχη με τον ιό...

Τους 147 έφθασαν οι νεκροί στη χώρα μας από επιπλοκές του κορονοϊού.

Σήμερα έγινε γνωστό ότι μια ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη μάχη για τη ζωή στο νοσοκομείο "Σωτηρία" όπου νοσηλευόταν για αρκετές ημέρες.

Η άτυχη 89χρονη, που αποτελεί το δεύτερο θύμα της πανδημίας από το γηροκομείο της Νέας Μάκρης, είχε υποκείμενα νοσήματα και είχε μεταφερθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου. Μια ηλικιωμένη γυναίκα, 101 ετών, ήταν το πρώτο θύμα του ιού από το συγκεκριμένο γηροκομείο.

Ο θάνατος αυτός έρχεται να προστεθεί στη λίστα των θυμάτων ύστερα από ένα 24ωρο χωρίς νεκρούς από τον ιό στη χώρα μας. Οι νεκροί είναι πλέον 147 και από αυτούς 40 ήταν γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θυμάτων ήταν τα 75 έτη και το 93,2% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή ηλικία άνω των 70 ετών.

Χθες ανακοινώθηκαν δέκα νέα κρούσματα COVID-19, ανεβάζοντας σε 2.642 τον συνολικό αριθμό τους, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας για τον νέο κορονοϊό, Σωτήρης Τσιόδρας.

Το απόγευμα της Τρίτης, 35 συμπολίτες μας βρίσκονταν διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ. Η διάμεση ηλικία τους είναι τα 67 έτη και 23% εξ αυτών είναι γυναίκες. Το 97% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή ηλικία άνω των 70 ετών. Συνολικά, 81 ασθενείς έχουν βγει από τις ΜΕΘ.