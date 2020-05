Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - έρευνα: στις περισσότερες χώρες δεν υπήρξε μοναδικός “ασθενής μηδέν”

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Φως στην εξέλιξη του κορονοϊού από διεθνή μελέτη. Εντόπισε σχεδόν 200 συχνές μικρές μεταλλάξεις του.

Την τάση μετάλλαξης του νέου κορονοϊού, εξέλιξης και προσαρμογής του στους ανθρώπους ξενιστές του, αποκαλύπτει μια νέα επιστημονική έρευνα, που ανέλυσε γονιδιώματα του ιού SARS-CoV-2 από 7.666 ασθενείς με νόσο Covid-19, προερχόμενους από διάφορες χώρες. Η μελέτη, η οποία θα φανεί χρήσιμη στους επιστήμονες που ετοιμάζουν νέα αντι-ιικά φάρμακα και εμβόλια, εντόπισε 198 επαναλαμβανόμενες γενετικές μεταλλάξεις του ιού, οι οποίες φαίνεται να έχουν συμβεί ανεξάρτητα περισσότερες από μία φορές.

Επίσης, οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή Φρανσουά Μπαλού του Ινστιτούτου Γενετικής του Πανεπιστημιακού Κολλεγίου του Λονδίνου (UCL), οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό "Infection, Genetics and Evolution", ανακοίνωσαν ότι ένα μεγάλο μέρος της παγκόσμιας γονιδιακής ποικιλομορφίας του νέου κορονοϊού καταγράφεται σε όλες τις χώρες που έχουν πληγεί σκληρά από την Covid-19. Αυτό, κατά τους επιστήμονες, δείχνει ότι υπήρξε εκτεταμένη παγκόσμια μετάδοση του ιού ήδη από πολύ πρώιμο στάδιο της επιδημίας, ενώ σημαίνει επίσης ότι στις περισσότερες χώρες δεν υπήρξε ένας μοναδικός «ασθενής μηδέν», αλλά ο ιός εισέδυσε ανεξάρτητα αρκετές φορές και από διαφορετικές οδούς.

Το πρώτο πλήρες γονιδίωμα του κορονοϊού δόθηκε στη δημοσιότητα στις 25 Ιανουαρίου και έκτοτε χιλιάδες άλλα γονιδιώματά του έχουν μελετηθεί και δημοσιευθεί με βάση δείγματα από ασθενείς σε όλο τον κόσμο. Τα νέα φυλογενετικά ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι ο ιός εμφανίστηκε στο τέλος του 2019, προτού αρχίσει την ταχεία παγκόσμια επέλαση του. Όλα τα γονιδιώματα των κορονοϊών στους ανά τον κόσμο ασθενείς φαίνεται να έλκουν την καταγωγή τους από ένα κοινό πρόγονο που εμφανίστηκε μεταξύ της 6ης Οκτωβρίου και της 11ης Δεκεμβρίου 2019. Κάπου τότε ο νέος ιός «πήδηξε» από κάποιο ζώο στον πρώτο άνθρωπο και τον μόλυνε. Οι ερευνητές θεωρούν απίθανο ότι ο κορονοϊός κυκλοφορούσε στους ανθρώπους για καιρό προτού ανιχνευθεί στη Γουχάν της Κίνας, πέρυσι το Δεκέμβριο.

Στο κρίσιμο ερώτημα αν η διαχρονική μετάλλαξη του ιού τον κάνει σταδιακά πιο θανατηφόρο ή όχι, δεν υπάρχει ακόμη σαφής απάντηση. «Όλοι οι ιοί μεταλλάσσονται με φυσικό τρόπο. Από μόνες τους οι μεταλλάξεις δεν είναι κακό πράγμα και δεν υπάρχει τίποτε που να υποδηλώνει ότι ο SARS-CoV-2 μεταλλάσσεται πιο γρήγορα ή πιο αργά του αναμενομένου. Μέχρι στιγμής δεν μπορούμε να πούμε αν ο ιός γίνεται περισσότερο ή λιγότερο φονικός και μολυσματικός», δήλωσε ο δρ Μπαλού. Η μελέτη δείχνει ότι οι μικρές συχνές γενετικές μεταλλάξεις που εντοπίσθηκαν, δεν κατανέμονται ισομερώς στο γονιδίωμα του ιού. Μερικά μέρη του γονιδιώματος του, όπως στην προεξέχουσα πρωτεΐνη S, έχουν πολλές μεταλλάξεις (πάνω από 15), ενώ άλλα μέρη εμφανίζουν πολύ λίγες μεταλλάξεις και αυτά, σύμφωνα με τους ερευνητές, μπορούν να αποτελέσουν καλύτερους στόχους για την ανάπτυξη φαρμάκων και εμβολίων.

Όπως εξήγησε ο Μπαλού, «μια σοβαρή πρόκληση για την καταπολέμηση των ιών είναι ότι ένα εμβόλιο ή φάρμακο μπορεί να μην είναι πια αποτελεσματικό, αν ο ιός έχει μεταλλαχθεί. Εάν εστιάσουμε τις προσπάθειες μας στα μέρη του κορονοϊού που είναι λιγότερο πιθανό να μεταλλαχθούν, τότε έχουμε καλύτερες πιθανότητες να αναπτύξουμε φάρμακα που θα είναι αποτελεσματικά σε βάθος χρόνου και ο ιός δεν θα μπορεί εύκολα να τα αποφύγει».