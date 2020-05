Πολιτική

Χαρίτσης: Ανεπαρκή τα μέτρα στήριξης της οικονομίας

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Για χαμένο χρόνο κάνει λόγο ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, επιμένοντας στο «Μένουμε Όρθιοι».

«Η κρίση που βιώνουμε αφορά στο σύνολο των οικονομιών οριζοντίως, τα μέτρα όμως που λαμβάνονται για την αντιμετώπισή της δεν είναι οριζόντια», διεμήνυσε ο βουλευτής Μεσσηνίας και εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας στην ΕΡΤ, υπογραμμίζοντας ότι «ενώ χώρες όπως η Γερμανία προχωρούν σε κολοσσιαίες δημοσιονομικές δαπάνες για τη στήριξη των δικών τους οικονομιών, αρνούνται τη δυνατότητα στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου να κάνουν το ίδιο» και επισημαίνοντας «το ζήτημα της ευθύνης και των κρατών μελών της περιφέρειας, και βεβαίως της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία πρέπει να διεκδικήσει όσα χρειάζεται η οικονομία της χώρας μας».

«Έχουμε μπροστά μας μια πρωτοφανή κρίση που θα ξεπεράσει τα ποσοστά ύφεσης και την απώλεια εισοδήματος που ζήσαμε την περίοδο 2010-2014. Είναι ανέφικτο να αντιμετωπιστεί με τη λογική «βλέποντας και κάνοντας» ή του «business as usual» της κυβέρνησης» δήλωσε ο Αλ. Χαρίτσης, επισημαίνοντας ότι «ενώ ακούμε συνεχώς διαφορετικές εκτιμήσεις για την ύφεση από την κυβέρνηση – κάτι που δείχνει ότι πορεύεται χωρίς κανένα σχέδιο- τα μέτρα στήριξης της οικονομίας παραμένουν τα ίδια.Δηλαδή τα μέτρα που είχαν ανακοινώσει όταν εκτιμούσαν την ύφεση σε 2 και 3% παραμένουν τα ίδια με αυτά που υλοποιούνται τώρα, τη στιγμή που ο πρωθυπουργός φτάνει να εκτιμά την ύφεση στο 10%». Και διερωτήθηκε: «Εφόσον χειροτερέψουν αυτές οι εκτιμήσεις, θα επιμείνει η κυβέρνηση στα αποσπασματικά μέτρα-ασπιρίνες ενώ κινδυνεύουμε να φτάσουμε σε μερικούς μήνες σε μία κατάσταση μη διαχειρίσιμη και ενώ οι διεθνείς αναλυτές συνομολογούν ότι «η Ελλάδα θα πληγεί περισσότερο από όλες τις δυτικές οικονομίες;».

«Έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος που ελπίζουμε να μην αποβεί μοιραίος για την οικονομία», υπογράμμισε εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ υπενθύμισε την κατάθεση του προγράμματος ‘Μένουμε Όρθιοι’ με το οποίο «ζητάμε μια γενναία εμπροσθοβαρή χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας τώρα και να αξιοποιηθούν άμεσα τα 26 δισ. από τα 50 δισ. ευρώ που είναι διαθέσιμα για την ελληνική οικονομία, σε μη επιστρεπτέες ενισχύσεις, κάλυψη μισθολογικού κόστους και αναστολές υποχρεώσεων». «Δυστυχώς ο κ Μητσοτάκης έσπευσε να αντιμετωπίσει απαξιωτικά και αλαζονικά τις προτάσεις μας».

«Αχρείαστο ρίσκο και σπασμωδική κίνηση» χαρακτήρισε στη συνέχεια το άνοιγμα των σχολείων πέραν της Γ’ Λυκείου, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. «Η επιστημονική κοινότητα είναι διχασμένη για αυτό το ζήτημα. Το μήνυμα που στέλνει η κυβέρνηση είναι για μια επιστροφή στην κανονικότητα, που είναι επίπλαστη και ενέχει κίνδυνους».

«Βρισκόμαστε σε ένα στάδιο μετάβασης σε μία νέα πολιτική, οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα», τόνισε ο Αλ. Χαρίτσης, υπογραμμίζοντας ότι «πολλά ζητήματα που είχαν αντιμετωπιστεί ως ταμπού, όπως η κρατική παρέμβαση στην οικονομία και η στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας, γίνονται κεντρικά για την αντιμετώπιση της πανδημίας» ενώ επεσήμανε ότι «οι εξελίξεις στην οικονομία πυροδοτούν έντονες αντιδράσεις από κοινωνικές ομάδες όπως οι επιστήμονες, οι εργαζόμενοι στο χώρο του πολιτισμού, οι εργαζόμενοι στο χώρο της εστίασης».

«Αυτό που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση είναι να ασχοληθεί σοβαρά με την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης. Από εκεί και πέρα εφόσον συνεχιστεί μια πολιτική που οδηγεί την οικονομία σε αδιέξοδο, ενδεχομένως οι πρόωρες εκλογές να προκύψουν ως αναπόφευκτη εξέλιξη».

«Στον ΣΥΡΙΖΑ επιμένουμε ότι μια άλλη, εναλλακτική πρόταση προοδευτικής διακυβέρνησης είναι απαραίτητη για να βγει η χώρα από την κρίση. Έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας, θα τις εξειδικεύσουμε, θα τις εμβαθύνουμε, θα τις επικαιροποιήσουμε και είμαστε εδώ για να συζητήσουμε με όσους και όσες αναγνωρίζουν ότι οι νεοφιλελεύθερες λογικές και πολιτικές του κ. Μητσοτάκη και της ΝΔ δεν μπορούν να βγάλουν την κοινωνία από την κρίση» υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

Δραγασάκης: Τί προέκυψε από τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη του Πρωθυπουργού με τους τραπεζίτες;

Πρώτον, ο μεγάλος όγκος των επιχειρήσεων, μικρών και μεσαίων, αποκλείεται από τον όποιο δανεισμό. Δεν είναι θέμα μόνο γραφειοκρατίας ή δικαιολογητικών, όπως γράφτηκε. Είναι θέμα τραπεζικών κριτηρίων και εγγυήσεων. Οι τράπεζες ζητούν cash collateral ή άλλες εμπράγματες εγγυήσεις. Όμως πολλές επιχειρήσεις δεν διαθέτουν τέτοιες εγγυήσεις ή τις έχουν εκχωρήσει ήδη σε τράπεζες για παλαιότερο δανεισμό. Η κυβέρνηση λοιπόν, αν δεν θέλει να κάνει το «Πόντιο Πιλάτο», έχει δύο λύσεις: Είτε θα απαιτήσει με νόμο την αλλαγή των κριτηρίων αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων από τις τράπεζες είτε θα πρέπει να δημιουργήσει νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που να λειτουργούν με κριτήρια διαφορετικά από εκείνα των τραπεζών. Ένα τέτοιο νέο εργαλείο, κατάλληλο για τη μικρή επιχειρηματικότητα και τους επαγγελματίες, είναι ο θεσμός των μικροπιστώσεων. Είχαμε ετοιμάσει και παραδώσει ένα έτοιμο νομοσχέδιο αλλά η κυβέρνηση, για λόγους που μόνο η ίδια γνωρίζει, δεν το καταθέτει στην Βουλή. Όμως χωρίς τέτοια και άλλα νέα εργαλεία, όλα όσα εξαγγέλλει η κυβέρνηση θα είναι «δώρο άδωρο» για τους πολλούς, με βαριές συνέπειες για την οικονομία & την απασχόληση.

Δεύτερον, όλα τα προγράμματα δανειοδότησης, όπως έχουν σχεδιαστεί, αποκλείουν τις start ups και γενικά τις επιχειρήσεις που είναι στο στάδιο υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων, δηλαδή δεν επιτυγχάνουν ακόμη υψηλούς τζίρους. Ένα ειδικό πρόγραμμα της Αναπτυξιακής Τράπεζας που θα αφορά νέες επιχειρήσεις και μικρά επενδυτικά σχέδια σε εξέλιξη μπορεί να τεθεί άμεσα σε λειτουργία. Μπορεί να σχεδιαστεί έτσι που το επιτόκιο να είναι χαμηλό. Επίσης ο Αναπτυξιακός Νόμος μπορεί να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να καλύπτει μικρές επενδύσεις, με ταχύτητα και ευελιξία.

Τρίτον, τα δάνεια με επιδοτούμενο επιτόκιο έγιναν ανάρπαστα αλλά το διαθέσιμο ποσό δεν κάλυψε παρά ένα μικρό μέρος των αναγκών. Το επιτόκιο των υπολοίπων δανείων για τις μικρές επιχειρήσεις διαμορφώνεται σε σχετικά υψηλά ή και απαγορευτικά επίπεδα. Πολλές επιχειρήσεις, εξαιτίας της πολύ δύσκολης κατάστασης στην οποία βρίσκονται, θα προσπαθήσουν να δανειστούν έστω και με υψηλό επιτόκιο. Αυτό όμως, πιθανόν, θα είναι η αιτία μιας νέας γενιάς κόκκινων δανείων στο μέλλον.

Τέταρτον, υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που το δάνειο δεν είναι λύση. Χρειάζονται λοιπόν και άλλου τύπου ενισχύσεις. Ειδικότερα για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις σε κλάδους στρατηγικής σημασίας πρέπει να είναι γρήγορα διαθέσιμο ένα πλαίσιο για, υπό όρους και προϋποθέσεις, κρατική συμμετοχή.

Η σύσκεψη λοιπόν υπό το Πρωθυπουργό ανέδειξε προβλήματα αλλά δεν έδωσε λύσεις. Προτάσεις και ιδέες που ενδεικτικά ανέφερα, όπως και όσες περιέχονται στην δέσμη μέτρων του ΣΥΡΙΖΑ «Μένουμε Όρθιοι», είναι άμεσα υλοποιήσιμες εφόσον οι ενδιαφερόμενοι και οι φορείς τους το απαιτήσουν με πιο έντονο και συντονισμένο τρόπο».

Ερωτήματα Αχτσιόγλου για το SURE

Χθες στο Συμβούλιο Υπουργών Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητιόταν, μεταξύ άλλων, το εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα του χρηματοδοτικού πακέτου SURE για τη στήριξη της εργασίας και της κατανομής του στα κράτη μέλη.

Περιμέναμε αυτονοήτως μια ενημέρωση από το υπουργείο Εργασίας για τη θέση που κράτησε η ελληνική πλευρά και ιδίως για το τι διεκδίκησε. Απ’ ό,τι φαίνεται από το σχετικό δελτίο Τύπου η ελληνική κυβέρνηση, πέρα από αυτοεπιβεβαιωτικά σχόλια για τον χειρισμό της οικονομικής κρίσης, δεν ενεπλάκη καν στη συζήτηση για τους όρους κατανομής του χρηματοδοτικού πακέτου.

Ρωτάμε τον υπουργό:

1. Ποιο ποσό ακριβώς διεκδικεί η ελληνική κυβέρνηση για τη χώρα μας από το χρηματοδοτικό πακέτο SURE;

2. Στήριξε τη θέση των ευρωπαϊκών συνδικάτων ώστε η κατανομή των πόρων να μην γίνεται μόνο στη βάση του ΑΕΠ του κράτους αλλά να λαμβάνεται υπόψη και το ποσοστό ανεργίας, θέση που ευνοεί την υψηλότερη χρηματοδότηση της χώρας;

3. Έλαβε πρωτοβουλία η ελληνική πλευρά για ένα μέτωπο διεκδίκησης των χωρών του νότου για υψηλότερη χρηματοδότηση από το πακέτο SURE;

Αναμένουμε τις συγκεκριμένες απαντήσεις από τον υπουργό Εργασίας.