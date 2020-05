Κοινωνία

“Φεύγουν” τα γκράφιτι από τον πεζόδρομο της Αδριανού (εικόνες)

Συνεχίζονται οι καθαρισμοί στο δήμο Αθηναίων, από ειδικά συνεργεία.

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι παρεμβάσεις του Δήμου Αθηναίων για τον καθαρισμό, από γκράφιτι, δημόσιων χώρων της πρωτεύουσας. Μία από τις μεγαλύτερες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα είναι ο καθαρισμός του πέτρινου τοίχου στον πεζόδρομο της Αδριανού, παράλληλα με τις γραμμές του ΗΣΑΠ, στο Θησείο, μήκους 200 μέτρων και ύψους τριών μέτρων, που είναι σε εξέλιξη εδώ και μερικές ημέρες.

Ο τοίχος που χωρίζει τις γραμμές από τον αρχαιολογικό χώρο, που αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες ανθρώπους, έχει βανδαλιστεί αισθητικά σε κάθε σημείο του με αποτέλεσμα η εργασία αποκατάστασης να είναι εξαιρετικά δύσκολη, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του δήμου.

Παράλληλα με αυτές τις εργασίες, άλλα συνεργεία του δήμου καθάρισαν από γκράφιτι και το Πάρκο Θησείου, το οποίο βρίσκεται απέναντι από τον σταθμό του ΗΣΑΠ. Πρόκειται για περίπου 400 τετραγωνικά μέτρα λευκής πέτρας που καλύπτει τους τοίχους του πάρκου και ήταν γεμάτη από μπογιές. «Είναι μάχη, στην οποία ο δήμος των Αθηναίων δεν κάνει πίσω. Κλείνουμε βήμα βήμα και με επιμονή τους λογαριασμούς μας με τον αισθητικό βιασμό της πόλης και τις πράξεις ασέβειας της καθημερινότητας στην Αθήνα», δήλωσε σχετικά ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης.