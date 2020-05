Life

Χάρι και Μέγκαν γιόρτασαν τα γενέθλια του Άρτσι (βίντεο)

Συμπλήρωσε ένα χρόνο ζωής ο γιος του Χάρι και της Μέγκαν, οι οποίοι έκαναν ένα βίντεο για καλό σκοπό.

Με ένα βίντεο το οποίο μοιράστηκαν μέσω Οργάνωσης για τα παιδιά γιόρτασαν ο Χάρι και η Μέγκαν τα πρώτα γενέθλια του Άρτσι.

Στο βίντεο που τράβηξε ο Δούκας του Έσεξ, η Μέγκαν κρατά στην αγκαλιά της το μωρό και ένα παραμύθι το οποίο του διαβάζει. Εκείνος γυρνά τις σελίδες όλο ενθουσιασμό και μέσα στο χαμόγελο.

Το βίντεο ανέβασε η ΜΚΟ Save the Children, στα πλαίσια καμπάνιας για τη συγκέντρωση χρημάτων για ευάλωτα παιδιά, τα οποία επηρεάζονται από την πανδημία του κορονοϊού.

Στην ίδια καμπάνια συμμετέχουν και άλλα γνωστά ονόματα όπως η Έλεν Μίρεν και το Τζουντ Λο.

Η οικογένεια σήμερα ζει στο Λος Άντζελες μετά την παραίτηση του ζεύγους από τα επίσημα καθήκοντά του.

Εκπρόσωπος του ζευγαριού δήλωσε ότι οι γονείς του Άρτσι επέλεξαν να ανεβάσουν το βίντεο στη σελίδα της φιλανθρωπικής οργάνωσης για να υπενθυμίσουν την εκστρατεία της για τη στήριξη των παιδιών που έχουν νοσήσει από την COVID-19.

"Γιορτάζοντας αυτή την οικογενειακή στιγμή ο δούκας και η δούκισσα ήθελαν να συνεχίσουν να ενημερώνουν για την απόλυτη ανάγκη δωρεάς τροφίμων και εκπαιδευτικών βοηθημάτων σε εκατομμύρια παιδιά", είπε ο εκπρόσωπος.

Μέλη της βασιλικής οικογένειας ανέβασαν μηνύματα και φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα γενέθλια του Άρτσι.

"Ευχόμαστε στον Άρτσι χαρούμενα πρώτα γενέθλια σήμερα!", έγραψε σε μήνυμα στο Twitter το Παλάτι του Κένσινγκτον, όπου βρίσκεται το γραφείο του πρίγκιπα Ουίλιαμ.