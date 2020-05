Life

Κορονοϊός: Η συγκινητική ομιλία του Τομ Χανκς σε φοιτητές

Θα μιλάμε για “πριν και μετά τον κορονοϊό” με τον ίδιο τρόπο που οι άλλες γενιές λένε “πριν και μετά τον πόλεμο”.

Ο Τομ Χανκς ήταν η φωνή της λογικής την περίοδο της πανδημίας του νέου κορονοϊού. Μίλησε για την περιπέτειά του, όταν ο ίδιος και η σύζυγός του προσβλήθηκαν από τον ιό, απηύθυνε συστάσεις να μείνουμε σπίτι, ήρεμοι και να επιδείξουμε θάρρος στις δύσκολες συνθήκες. Δώρισε μία γραφομηχανή μάρκας Corona στον οκτάχρονο Αυστραλό Κορόνα που του έγραψε για τον εκφοβισμό που υφίσταται λόγω του ονόματός του.

Τώρα, ο Αμερικανός ηθοποιός έκανε έκπληξη σε τελειόφοιτους πανεπιστημιακής σχολής με μια εμπνευσμένη ομιλία μέσω βίντεο σε τελετή αποφοίτησης που πραγματοποιήθηκε on line.

«Είμαι εδώ για να σας συγχαρώ. Συγχαρητήρια σε εσάς τους εκλεκτούς» είπε απευθυνόμενος στους τελειόφοιτους του έτους 2020 του Τμήματος Θεάτρου, Χορού και Κινηματογράφου του Πανεπιστημίου Wright State στο Οχάιο. «Και σας αποκαλώ “εκλεκτούς” επειδή έχετε ξεχωρίσει με πολλούς τρόπους. Πρώτον, με την ιδιοσυγκρασία σας και την πειθαρχία που ακολουθήσατε. Με τον δημιουργικό ζήλο που είναι μέσα σας. Και με την ενστικτώδη ορμή των επιθυμιών σας. Πετύχατε λόγω της βοήθειας και της αγάπης των άλλων που είναι στη ζωή σας, χωρίς αμφιβολία. Αλλά πετύχατε κυρίως ,επειδή εσείς οι ίδιοι επιλέξατε να το κάνετε. Είστε οι εκλεκτοί».

Στη συνέχεια, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, τόνισε οι άνθρωποι θα διαχωρίζουν τώρα τη ζωή τους σε εποχή προ πανδημίας του κορονοϊού και μετά πανδημίας και επικρότησε τους σπουδαστές που μπόρεσαν να επιτύχουν ένα σημαντικό ορόσημο εν μέσω της κρίσης.

«Θα μιλάτε για τη ζωή σας με αυτόν τον τρόπο: «Λοιπόν, αυτό ήταν πριν από τον COVID-19. Ήταν πριν από τη μεγάλη πανδημία» ανέφερε. «Μέρος της ζωής σας θα ταυτοποιηθεί για πάντα με το «πριν» με τον ίδιο τρόπο που οι άλλες γενιές λένε «αυτό ήταν πριν από τον πόλεμο» ή «αυτό συνέβαινε πριν από το διαδίκτυο » ή «πριν από τη Beyonce». Η λέξη «πριν» θα έχει μεγάλη βαρύτητα για σας.

«Θα τα έχετε καταφέρει σε μια εποχή μεγάλων θυσιών και μεγάλων αναγκών και κανείς δεν θα είναι πιο ενεργός στο έργο της επανεκκίνησης της κανονικότητας από εσάς, εσάς τους επίλεκτους» είπε. «Το μέλλον είναι πάντα αβέβαιο, αλλά εμείς που εξυμνούμε, όλα όσα έχετε κάνει, τα επιτεύγματά σας, είμαστε σίγουροι για ένα πράγμα αυτήν την ημέρα: Δεν θα μας απογοητεύσετε» υπογράμμισε ο ηθοποιός.