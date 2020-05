Υγεία - Περιβάλλον

Χαρδαλιάς: “Λουκέτο” σε πλατεία της Αγίας Παρασκευής

Περιοριστικά μέτρα τοπικού χαρακτήρα ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας.

Την απαγόρευση κυκλοφορίας στην πλατεία Αγίου Ιωαάννη, στην Αγία Παρασκευή, ανακοίνωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς κατα την ενημέρωση για την πορεία του κορονοϊού στη χώρα μας.

Συγκεκριμένα απαγορεύεται η κυκλοφορία απο τις 9 το βράδυ έως τις 6 το πρωί, μετά τα νυχτερινά "πάρτι" και επεισόδια το περασμένο διήμερο από δεκάδες άτομα που περιφρόνησαν τις συστάσεις των επιστημόνων και έθεσαν σε κίνδυνο την Δημόσια Υγεία.

Ο υφυπουργός προειδοποίησε ότι σε ανάλογα απαράδεκτα φαινόμενα θα επιβάλλονται περιοριστικά μέτρα τοπικής εμβέλειας.

Παράλληλα ανακοίνωσε ότι "έπεσαν" και τα πρώτα προστιμα σε 6 παραβάτες καταστηματάρχες σε Λάρισα, Λαμία, Κέντρο Αθήνας και Κηφισιά.