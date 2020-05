Πολιτική

Μητσοτάκης: στρατηγική επιλογή της Ελλάδας η ευρωπαϊκή ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σήμερα στην τηλεδιάσκεψη Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης - Δυτικών Βαλκανίων.

Κατά την παρέμβασή του τόνισε την ανάγκη να κρατηθεί ζωντανή η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Έκανε αναφορά στη Διακήρυξη της Θεσσαλονίκης, στην οποία είχε καταλήξει η Σύνοδος ΕΕ - Δυτικών Βαλκανίων στη Θεσσαλονίκη το 2003, για να θυμίσει ότι η ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων ξεκίνησε από την Ελλάδα, η οποία και την στηρίζει.

«Το κείμενο της Θεσσαλονίκης είναι επίκαιρο 17 χρόνια μετά», τόνισε ο πρωθυπουργός. Πρόσθεσε ότι «αποτελεί στρατηγική επιλογή της Ελλάδας η ευρωπαϊκή ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων».

Ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε την κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας να σεβαστεί τις δεσμεύσεις της που απορρέουν από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Όπως είπε, «οι σχέσεις καλής γειτονίας αποτελούν μονόδρομο για την ευρωπαϊκή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας».

Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε την πρόοδο που έχει σημειώσει η Αλβανία. Τόνισε, ωστόσο, ότι αυτή δεν είναι αρκετή και ότι αναμένει από την αλβανική κυβέρνηση κινήσεις για την προστασία των δικαιωμάτων της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας.

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο Προσφυγικό, ζητώντας από την Ευρώπη να κάνει το χρέος της. «Η Ελλάδα έχει σηκώσει μεγάλο βάρος στο Προσφυγικό. Εμείς κάναμε το καθήκον μας, περιμένουμε να το κάνουν και οι άλλοι», επισήμανε. Και ζήτησε τη συνεργασία των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στο θέμα της παράνομης μετανάστευσης.