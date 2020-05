Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Σουρβίνος στον ΑΝΤ1: το εμβόλιο θα έρθει μετά από το φάρμακο (βίντεο)

Ο Καθ. Κλινικής Ιολογίας και μέλος του ΔΣ του ΕΟΔΥ απαντά και για την μετάδοση της νόσου μέσω της Θείας Κοινωνίας.