Κοινωνία

Ένταση στην Αγία Παρασκευή: Αντιπαράθεση αστυνομικών με νεαρούς (βίντεο)

Το πλήθος αρνήθηκε να συμμορφωθεί με το κλείσιμο της πλατείας Αγίου Ιωάννου. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή.

Σε αστυνομικό κλοιό βρίσκεται η πλατεία Αγίου Ιωάννου, στην Αγία Παρασκευή, μετά την απαγόρευση κυκλοφορίας που επιβλήθηκε κατά τις νυχτερινές ώρες, για τα… πάρτι “υγειονομικές βόμβες” μεσούσης της πανδημίας.

Αψηφώντας την απαγόρευση, περισσότεροι από 100 νεαροί είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία, αρνούμενοι να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις των αστυνομικών να την εγκαταλείψουν.

Από τα μεγάφωνα οι αστυνομικοί κάλεσαν το πλήθος να απομακρυνθεί, εξηγώντας πως απαγορεύεται η κυκλοφορία από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό της διασποράς της νόσου COVID-19.