Life

Kraftwerk: Πέθανε ο Φλόριαν Σνάιντερ (βίντεο)

Έφυγε από τη ζωή ο συνιδρυτής του θρυλικού συγκροτήματος, που αποτέλεσε πρωτοπόρο της ηλεκτρονικής μουσικής.

Λιτή ήταν η ανακοίνωση των Kraftwerk για τον θάνατο του ενός εκ των δύο ιδρυτών του θρυλικού συγκροτήματος πειραματικής μουσικής: «Ο συνιδρυτής των Kraftwerk και πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής, Ραλφ Χούτερ, μας έστειλε τα πολύ θλιβερά νέα ότι ο φίλος και σύντροφός του, για πολλές δεκαετίες, Φλόριαν Σνάιντερ, πέθανε μετά από έναν σύντομο αγώνα με τον καρκίνο, λίγες μόνον ημέρες μετά τα 73α γενέθλιά του».

Ο Σνάιντερ δημιούργησε την μπάντα με τον Ραλφ Χούτερ, μετά από συνάντησή τους στο Ωδείο του Ντίσελντορφ, το 1970. Ήταν γνωστός για το ότι σχεδίαζε τα δικά του συνθεσάιζερ και τις δικές του rhythm machines και είναι ευρέως αποδεκτό ότι ήταν πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής.

Ο Ντέιβιντ Μπόουι, για τον οποίο οι Kraftwerk ήταν ισχυρή πηγή έμπνευσης, είχε δώσει σε ένα από τα τραγούδια του, στο άλμπουμ “Heroes”, τίτλο από το όνομα του Σνάιντερ: V-2 Schneider.

Τα πρώτα άλμπουμ του συγκροτήματος ήταν το “Kraftwerk”, το 1970, το “Kraftwerk 2”, το 1972 και την επόμενη χρονιά, το “Ralf und Florian”. Ωστόσο, οι Kraftwerk θεωρούσαν το άλμπουμ τους του 1974 “Autobahn” ως την πραγματική εκκίνηση του φημισμένου καταλόγου τους (σε αυτό το άλμπουμ, οι Σνάιντερ και Χούτερ παγίωσαν τον ήχο των Kraftwerk. Και με αυτό το άλμπουμ κέρδισαν, το 2014, το βραβείο Grammy Lifetime Achievement Award). Τα απίστευτα ζωντανά show τους θα μείνουν για πάντα στη μνήμη των απανταχού οπαδών τους για τις συναρπαστικές εικόνες τους και την τεχνολογική καινοτομία τους.

Ο Σνάιντερ έπαιζε, μεταξύ πολλών άλλων οργάνων, συνθεσάιζερ, vocoder, φλάουτο και σαξόφωνο, αλλά έκανε και φωνητικά στις συνθέσεις της μπάντας. Εγκατέλειψε το συγκρότημα το 2008, μετά από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.