Κοινωνία

Αγία Παρασκευή: ένταση στην πλατεία παρά την απαγόρευση

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Νεαροί συγκεντρώθηκαν αρνούμενοι να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις των αστυνομικών να την εγκαταλείψουν.

Νύχτα έντασης ήταν η χθεσινή στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής, όπου περισσότεροι από 100 νεαροί συγκεντρώθηκαν αρνούμενοι να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις των αστυνομικών να την εγκαταλείψουν.

Από τα μεγάφωνα οι αστυνομικοί κάλεσαν το πλήθος να απομακρυνθεί, εξηγώντας πως απαγορεύεται η κυκλοφορία από τις 9:00 το βράδυ μέχρι τις 6:00 το πρωί, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό της διασποράς της νόσου COVID-19.

Οι περισσότεροι από τους περίπου 100 ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία Αγίου Ιωάννου αποχώρησαν λίγο μετά τη 01:00 σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ενώ στο σημείο παραμένουν αστυνομικές δυνάμεις.

Όπως τόνισε νωρίτερα χθες ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, η πλατεία Αγίου Ιωάννου θα παραμείνει κλειστή μέχρι νεωτέρας κατά τις βραδινές ώρες.

Μιλώντας σήμερα στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα" ο Δήμαρχος της περιοχής, Βασίλης Ζορμπάς, τόνισε ότι το πρόβλημα στην πλατεία είναι χρόνιο, καθώς εδώ και χρόνια μαζεύονται νεαροί, ακόμα και από άλλες περιοχές της Αθήνας, καταναλώνοντας μεγάλες πιοσότητες αλκοόλ και κάνοντας χρήση ναρκωτικών. "Απλά τώρα έχουμε και τον φόβο του κορονοϊού" δήλωσε χαρακτηριστικά.