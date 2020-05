Πολιτική

Επίσκεψη στο Παγκράτι έκανε ο Μητσοτάκης

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Την επιστροφή της αγοράς στην κανονικότητα διαπίστωσε ο Πρωθυπουργός, ευχαριστώντας αυτούς που δε σταμάτησαν ποτέ να δουλεύουν.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε σήμερα το πρωί το Παγκράτι προκειμένου να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι την κατάσταση στην αγορά μετά την σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα.

Ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με καταστηματάρχες και πολίτες της περιοχής, περπάτησε σε εμπορικούς δρόμους και επισκέφθηκε καταστήματα, θέλοντας να διαπιστώσει ο ίδιος το πώς προσαρμόζονται οι πολίτες και η επιχειρηματική δραστηριότητα στις νέες συνθήκες.

Μεταξύ άλλων ο κ.Μητσοτάκης επισκέφθηκε επιχειρήσεις που επανήλθαν σε λειτουργία στην αρχή της εβδομάδας και καταστήματα που προετοιμάζονται για την έναρξη της λειτουργίας τους, συνομιλώντας με καταστηματάρχες και επιχειρηματίες, ακούγοντας τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους.

Ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε τους υπαλλήλους σούπερ μάρκετ για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στους πολίτες στη διάρκεια της πανδημίας ενώ σε συνομιλία του με υπαλλήλους σε φαρμακείο της περιοχής, τόνισε πως η κυβέρνηση στηρίζεται σε αυτόν τον κλάδο και στις σωστές υποδείξεις που δίνουν στους πολίτες για τη σωστή τήρηση των κανόνων.

Ο κ. Μητσοτάκης χαιρέτησε και ευχαρίστησε το προσωπικό της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ που βρέθηκε στο σημείο ενώ -σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση- «σε γυναίκα που του εκμυστηρεύτηκε πως αισθάνεται για πρώτη φορά περήφανη που είναι Ελληνίδα, ο πρωθυπουργός τόνισε πως στην πρώτη φάση τα καταφέραμε καλά αλλά έχουμε, ακόμη, δύσκολα μπροστά μας».

Τον Πρωθυπουργό συνόδευε ο υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, αρμόδιος για την Βιομηχανία και το Εμπόριο, Νίκος Παπαθανάσης.