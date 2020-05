Κόσμος

Κορονοϊός: η “χαλαρή ” Σουηδία θρηνεί χιλιάδες νεκρούς

Η χώρα έχει υιοθετήσει ήπια στάση απέναντι στην πανδημία, σε σχέση με τις όμορες χώρες, που μετρούν λιγότερους θανάτους.

Οι θάνατοι στη Σουηδία λόγω της COVID-19 ξεπέρασαν σήμερα τους 3.000, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας, με τον αριθμό τους να είναι πολύ υψηλότερος σε σχέση με τις γειτονικές σκανδιναβικές χώρες.

Ο επίσημος αριθμός των νεκρών έφθασε τώρα τους 3.040 από τους 2.941 χθες. Η Σουηδία έχει υιοθετήσει μια πιο ήπια προσέγγιση στην αντιμετώπιση του κορονοϊού, αφήνοντας ανοικτά τα περισσότερα σχολεία, καταστήματα και εστιατόρια και βασιζόμενη σε μέτρα που λαμβάνονται σε εθελοντική βάση από τους πολίτες για κοινωνική αποστασιοποίηση και σωστή υγιεινή.

Οι θάνατοι στη Σουηδία είναι πολύ περισσότεροι σε σχέση με τον πληθυσμό της, συγκριτικά με τη Δανία, τη Νορβηγία και τη Φινλανδία, όπου οι αρχές έχουν υιοθετήσει πιο αυστηρή προσέγγιση. Ωστόσο, είναι λιγότεροι σε σχέση με τη Βρετανία, τη Γαλλία και την Ισπανία, όπου επιβλήθηκαν lockdowns.