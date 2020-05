Κοινωνία

Έφοδος της Οικονομικής Αστυνομίας σε παράνομο καζίνο

Λειτουργούσε παραβιάζοντας και τα μέτρα περιορισμού διάδοσης του κορονοϊού…

Η Οικονομική Αστυνομίας εντόπισε την Τετάρτη, σε περιοχή της Αττικής, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου διεξάγονταν παράνομα τυχερά παίγνια.

Συνελήφθη o ιδιοκτήτης του καταστήματος και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα παίγνια και για παραβίαση των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορoνοϊού.

Κατά τον έλεγχο στο κατάστημα διαπιστώθηκε ότι ο ιδιοκτήτης του, επέτρεπε την παραμονή σε (4) πελάτες – θαμώνες εντός του καταστήματος, καθώς και ότι είχε εγκαταστήσει συνολικά (5) μηχανήματα παράνομων τυχερών παιγνίων, χωρίς άδεια της αρμόδιας Αρχής, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Σημειώνεται ότι σε βάρος του ιδιοκτήτη βεβαιώθηκε διοικητικό πρόστιμο για παραβίαση των μέτρων απαγόρευσης λειτουργίας του καταστήματος λόγω της πανδημίας του κορoνοϊού.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.