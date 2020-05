Life

Κορονοϊός: O Μικ Τζάγκερ έφτιαξε βίντεο για την... ζωή στην καραντίνα (βίντεο)

Ο τραγουδιστής των Rolling Stones εμφανίστηκε στο σόου του Τζίμι Φάλον για να υποστηρίξει τη διεθνή οργάνωση για τα παιδιά «Save the Children».

Ο Μικ Τζάγκερ έδειξε στον Τζίμι Φάλον πώς να αξιοποιεί κάποιος στο έπακρο την καραντίνα με ένα ένα βίντεο παρωδία.

«Αυτή η πανδημία επηρεάζει όλους σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Φάλον για να προλογίσει το βίντεο. «Παρακολουθήστε αυτό που είδα νωρίτερα σήμερα στο BBC» πρόσθεσε.

Ένα ψεύτικο βίντεο ειδήσεων άρχισε να προβάλλεται με τον Μικ Τζάγκερ να παίζει κιθάρα ενώ, ο αφηγητής σχολιάζει: «Σε περιόδους διεθνούς κρίσης, κάθε άντρας, γυναίκα και παιδί πρέπει να συνεισφέρουν. Αλλά κοιτάξτε αυτόν τον τύπο: δεν νοιάζεται για τον κόσμο».Τότε ο Τζάγκερ καλείται να αφήσει την κιθάρα του και να κάνει «όλες τις αγγαρείες που αναβάλλει».

Ο τραγουδιστής των Rolling Stones κάνει μερικές επισκευές, κόβει λαχανικά, βγάζει πρόβατα για βοσκή, φροντίζει τον κήπο του, γυμνάζεται και διαβάζει την τοπική γαλλική εφημερίδα La Nouvelle Republique ενώ αγκαλιάζει μία γάτα.

«Ακόμη και η γάτα εντυπωσιάστηκε από την εξαιρετική δουλειά» αναφέρει ο αφηγητής.

Ο Φάλον, όπως και πολλοί άλλοι οικοδεσπότες βραδινών σόου, παρουσιάζει τo The Tonight Show από το σπίτι του λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.