Χαρδαλιάς: Απαγορεύεται η μπάλα στα σχολεία

Οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων έδωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων.

Απαγορεύονται στα σχολεία τα παιχνίδια με μπάλα (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ), όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, μιλώντας για τα μέτρα προφύλαξης έναντι του κορονοϊού.

Ο κ. Χαρδαλιάς υπενθύμισε επίσης τα μέτρα για την ασφαλή επιστροφή των μαθητών στα σχολεία. Όπως είπε, μεταξύ άλλων:

Προκειμένου να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός, τόσο η προσέλευση όσο και η αποχώρηση των μαθητών θα γίνεται τμηματικά.

Δεν θα επιτρέπεται η παρουσία στον προαύλιο χώρο του σχολείου πριν από την έναρξη του προγράμματος.

Οι σχολικές αίθουσες θα είναι διαμορφωμένες έτσι ώστε να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας, με βάση τις οδηγίες των επιστημόνων. Σε κάθε θρανίο θα κάθεται μόνο ένας μαθητής.

Ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά σχολική αίθουσα θα είναι 15. Τάξεις άνω των 15 μαθητών θα χωρίζονται σε υποτμήματα.

Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν απόσταση 1,5 μ. μεταξύ τους. Αν δεν επαρκεί κάποια αίθουσα, τότε επίσης θα γίνεται χωρισμός σε υποτμήματα.

Η έξοδος των μαθητών στο προαύλιο θα γίνεται εκ σταδιακά και με σειρά. Θα υπάρχει μέριμνα για φυσικό αερισμό των σχολικών αιθουσών, ενώ μέτρα αποσυμφόρησης θα ληφθούν και στα γραφεία των εκπαιδευτικών.