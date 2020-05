Κοινωνία

Συναγερμός στην λεωφόρο Αλεξάνδρας για ύποπτο πακέτο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η περιοχή αποκλείστηκε και διακόπηκε η κυκλοφορία τόσο στην λεωφόρο Αλεξάνδρας όσο και στην οδό Σούτσου...

Κλειστή για περίπου δύο ώρες έμεινε η λεωφόρος Αλεξάνδρας, λόγω ενός ύποπτου χαρτόκουτου που βρέθηκε στο διάζωμα της οδού Σούτσου, στις 21.00 χθες το βράδυ και το οποίο θεωρήθηκε ύποπτο, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμό στην Αστυνομία.

Η περιοχή αποκλείστηκε και διακόπηκε η κυκλοφορία τόσο στην λεωφόρο Αλεξάνδρας όσο και στην οδό Σούτσου, ενώ κλήθηκε κλιμάκιο πυροτεχνουργών του ΤΕΕΜ, το οποίο προχώρησε σε ελεγχόμενη έκρηξη λίγο μετά τις 23.30.

Όπως διαπιστώθηκε επρόκειτο τελικά για ένα κουτί που περιείχε τρόφιμα, οπότε έληξε ο συναγερμός και η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε.